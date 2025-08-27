Logo xcatalunya.cat
Un cotxe esquitxant aigua en un carrer inundat mentre una persona camina amb un paraigua sota la pluja intensa.
Els meteoròlegs alerten de pluges intenses en les pròximes hores a Catalunya | Europa Press, xcatalunya.cat
Actualitat

És oficial: aquest dimecres plourà amb moltes ganes en aquestes dues comunitats

Els meteoròlegs ja alerten d'una gran inestabilitat des de primera hora d'aquest dimecres a diversos punts d'Espanya

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Durant els pròxims dies ja s'ha anunciat que es produirà un tomb en el temps per a algunes zones d'Espanya. Encara que el canvi serà puntual i no afectarà tot el país, sí que implicarà una brusca davallada tèrmica en àmplies regions de l'interior. A més, estaran acompanyades per pluges abundants en dues comunitats.

La jornada d'avui es perfila com la més agitada pel que fa a meteorologia. L'avanç d'un solc des de l'oest augmentarà la inestabilitat, amb tempestes fortes en punts del nord-est.

Cel nocturn il·luminat per diversos llamps amb un triangle d’advertència i un emoji d’espant en primer pla
Les pluges afectaran un gran nombre de regions en les properes hores | PixaBay, xcatalunya.cat

Aragó i Catalunya, al centre del temporal

La situació començarà a agitar-se a partir del migdia. Els núvols d'evolució creixeran ràpidament, iniciant ruixats tempestuosos des del Baix Aragó cap a les 14:00 h. Amb el pas de les hores, les tempestes s'intensificaran i s'estendran cap a l'interior de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana.

Les previsions indiquen precipitacions intenses, amb acumulats superiors a 30 litres per metre quadrat. Les províncies més afectades seran Terol (Baix Aragó), Osca (centre i Pirineu) i Lleida (Pirineu). També es veuran implicades zones altes de l'interior de Castelló.

Riscos meteorològics: calamarsa, vent i llamps

El més preocupant de l'episodi serà la formació de tempestes. Aquestes tempestes severes es generaran per la combinació d'alta energia atmosfèrica i vent. En zones com el sud de Catalunya i l'interior d'Aragó, la probabilitat de calamarsa grossa supera el 60%.

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha emès avisos taronja per tempestes i pluges intenses. En altres zones properes, com el sud d'Osca, Saragossa, Navarra i Tarragona, els avisos són grocs, encara que podrien elevar-se. A més, el model preveu una alta densitat de llamps a Aragó i Castelló i s'esperen ratxes de vent intenses amb episodis de pedra de més de 2 cm de diàmetre.

Les condicions atmosfèriques d'aquest dimecres seran propícies per a un desenvolupament convectiu explosiu. En menys d'una hora es podrien acumular quantitats notables d'aigua, cosa que incrementa el risc d'inundacions locals. Es recomana limitar els desplaçaments a les àrees amb avisos actius i mantenir especial cura a prop de lleres seques o barrancs.

Una mà sosté calamarsa mentre el terra està cobert de gel i al costat s'observa una tempesta elèctrica amb diversos llamps sobre el mar.
L'avís adverteix de vent, llamps i calamarsa | xcatalunya.cat, Getty Images Signature de boschettophotography, Getty Images de Mary Brinati

Dijous: menys activitat, però amb pluges

Dijous, la inestabilitat es desplaçarà cap a l'est. L'eix del solc creuarà el Mediterrani, suavitzant les condicions a Aragó. No obstant això, s'esperen nous ruixats a Catalunya, nord de la Comunitat Valenciana i Balears.

Les temperatures continuaran sent més baixes de l'habitual, amb màximes fins a 8 ºC per sota del normal en diverses zones de l'interior peninsular. Per ara, l'AEMET no ha emès avisos per dijous, però no es descarten actualitzacions en les pròximes hores.

