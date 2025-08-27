És oficial: aquest dimecres plourà amb moltes ganes en aquestes dues comunitats

Durant els pròxims dies ja s'ha anunciat que es produirà un tomb en el temps per a algunes zones d'Espanya. Encara que el canvi serà puntual i no afectarà tot el país, sí que implicarà una brusca davallada tèrmica en àmplies regions de l'interior. A més, estaran acompanyades per pluges abundants en dues comunitats.
La jornada d'avui es perfila com la més agitada pel que fa a meteorologia. L'avanç d'un solc des de l'oest augmentarà la inestabilitat, amb tempestes fortes en punts del nord-est.
Aragó i Catalunya, al centre del temporal
La situació començarà a agitar-se a partir del migdia. Els núvols d'evolució creixeran ràpidament, iniciant ruixats tempestuosos des del Baix Aragó cap a les 14:00 h. Amb el pas de les hores, les tempestes s'intensificaran i s'estendran cap a l'interior de Catalunya i el nord de la Comunitat Valenciana.
Les previsions indiquen precipitacions intenses, amb acumulats superiors a 30 litres per metre quadrat. Les províncies més afectades seran Terol (Baix Aragó), Osca (centre i Pirineu) i Lleida (Pirineu). També es veuran implicades zones altes de l'interior de Castelló.
Riscos meteorològics: calamarsa, vent i llamps
El més preocupant de l'episodi serà la formació de tempestes. Aquestes tempestes severes es generaran per la combinació d'alta energia atmosfèrica i vent. En zones com el sud de Catalunya i l'interior d'Aragó, la probabilitat de calamarsa grossa supera el 60%.
L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ja ha emès avisos taronja per tempestes i pluges intenses. En altres zones properes, com el sud d'Osca, Saragossa, Navarra i Tarragona, els avisos són grocs, encara que podrien elevar-se. A més, el model preveu una alta densitat de llamps a Aragó i Castelló i s'esperen ratxes de vent intenses amb episodis de pedra de més de 2 cm de diàmetre.
Les condicions atmosfèriques d'aquest dimecres seran propícies per a un desenvolupament convectiu explosiu. En menys d'una hora es podrien acumular quantitats notables d'aigua, cosa que incrementa el risc d'inundacions locals. Es recomana limitar els desplaçaments a les àrees amb avisos actius i mantenir especial cura a prop de lleres seques o barrancs.
Dijous: menys activitat, però amb pluges
Dijous, la inestabilitat es desplaçarà cap a l'est. L'eix del solc creuarà el Mediterrani, suavitzant les condicions a Aragó. No obstant això, s'esperen nous ruixats a Catalunya, nord de la Comunitat Valenciana i Balears.
Les temperatures continuaran sent més baixes de l'habitual, amb màximes fins a 8 ºC per sota del normal en diverses zones de l'interior peninsular. Per ara, l'AEMET no ha emès avisos per dijous, però no es descarten actualitzacions en les pròximes hores.