'No se descartan los 45 °C': los meteorólogos hacen temblar a muchos con su pronóstico

La ola de calor está dejando huella en España desde hace varios días. Durante las últimas semanas, las temperaturas extremas se han apoderado del país, generando preocupación en diversos sectores, especialmente los vulnerables. Y parece que lo peor aún está por llegar.

El pronóstico no es nada alentador, se esperan nuevos picos de calor para los que habrá que estar preparados. Los expertos advierten que la ola de calor que comenzó el 3 de agosto podría prolongarse mucho más de lo que se había anticipado. De hecho, las temperaturas podrían superar los 45 °C en varias zonas del país.

| Europa Press, AEMET

Temperaturas extremas: los meteorólogos advierten

La ola de calor ya ha dejado algunas cifras extremas. Este martes, se registraron 45.5 °C en Badajoz, 45.2 °C en Sevilla y El Granado (Huelva). Más récords fueron alcanzados el domingo 10 en Zamora (41.2 °C) y el lunes 11 en Lleida (41.9 °C).

A pesar de que el miércoles trajo un ligero respiro en las temperaturas, el alivio fue breve, y las altas temperaturas repuntarán este jueves. Además, este fin de semana las temperaturas seguirán siendo elevadas en muchas regiones. En puntos del Valle del Guadalquivir, los termómetros podrían superar los 43 °C, e incluso no se descartan los 45 °C en algunas localidades.

| Getty Images, eltiempo.es

Pronóstico para el fin de semana: hasta 45 °C

El pronóstico para el fin de semana, no es nada optimista, el calor se intensificará aún más. Este sábado 16 de agosto, el Valle del Guadalquivir será uno de los puntos más afectados. Allí, se alcanzarán los 43 y 44 °C, con la posibilidad de llegar a los 45 °C.

Una situación similar se vivirá en Zaragoza, las temperaturas también serán muy altas, superando los 42 °C. Y en Murcia se espera que se lleguen a los 41 °C. En el Cantábrico, algunas zonas experimentarán un pequeño descenso en las temperaturas.

En general, la ola de calor seguirá azotando el resto de la Península. Es imprescindible estar preparado y seguir los consejos de los expertos. En zonas como el suroeste y el centro peninsular, las temperaturas se mantendrán muy elevadas y los días seguirán siendo extremadamente calurosos.