Ni castellano, ni inglés: El idioma que una chica se niega a hablar en Catalunya

Esta semana hemos conocido un nuevo caso de catalanofobia y de supremacismo lingüístico que deja claro, una vez más, que el catalán es una lengua minorizada y perseguida no solo por las instituciones sino por muchos ciudadanos. El catalán tiene 10 millones de hablantes repartidos en cuatro países diferentes. Tiene muchos más hablantes que muchas de las lenguas que son oficiales en la Unión Europea. El único problema es que no tiene un Estado detrás.

Sin este estado, la Generalitat de Catalunya no tiene las competencias básicas para proteger esta lengua. Además, si el Govern de ERC de Pere Aragonès ya no lo hacía, nos podemos imaginar que hace un Govern socialista de Salvador Illa. El resultado es evidente: cada vez son más las personas que hablan catalán en los Països Catalans y cada vez son más los que hablan castellano u otras lenguas.

Uno de los problemas básicos es dirigirse a esta gente en castellano pensando en el respeto o la educación. Si siempre tienen conversaciones en castellano, no verán necesario aprender catalán y, por tanto, no lo aprenderán. El resultado ya lo sabemos y ya es irreversible, es una realidad: la sustitución lingüística, cultural y demográfica.

En este vídeo podemos ver como una chica de origen latinoamericano es preguntada si habla catalán en Barcelona. Sin ningún tipo de problema, asegura que no lo habla ni lo quiere hablar. Porque no lo necesita. No le da la gana, sencillamente.

Mantinc el català, más urgente que nunca

La campaña 'Mantinc el Català' es una iniciativa que ha surgido en Catalunya con el objetivo de fomentar el uso del catalán en las conversaciones cotidianas, ya sea en el trabajo, en la administración, o en las relaciones sociales. Esta campaña invita a los catalanohablantes a no cambiar al castellano automáticamente cuando hablan con personas que quizás no tienen el catalán como lengua materna, reforzando así la presencia del idioma en todas las esferas de la vida.

| Twitter, XCatalunya

La idea es que manteniendo el catalán en situaciones de interacción, incluso cuando hay hablantes de otras lenguas, se contribuya a normalizar su uso y a fomentar que más personas lo aprendan y lo utilicen en su vida diaria. Los impulsores de la campaña creen firmemente que este cambio de mentalidad puede tener un impacto positivo en la comunidad lingüística catalana.

Sin embargo, en Catalunya existe un sector de la población que no ve la necesidad de aprender ni utilizar el catalán y consideran que con el castellano es suficiente para desenvolverse en el día a día. Esta actitud demuestra una falta de interés en integrarse realmente en la comunidad cultural y lingüística de Catalunya.