Día triste en Catalunya Ràdio: Borran un tweet por reacciones contra Ricard Ustrell

Las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ya tienen ganador. Donald Trump se ha impuesto por la mínima a Kamala Harris tras conseguir la victoria en varios estados importantes. El candidato republicano ha rebasado la barrera del 50% de los votos y la socialdemócrata se ha quedado cerca del 48%. En nuestro país, los principales periodistas lo han celebrado con tristeza y han lamentado que Trump vuelva a la Casa Blanca cuatro años después.

Como una imagen vale más que mil palabras, no hace falta explicar el sentimiento de Toni Cruanyes y Lidia Heredia en TV3 ni tampoco Antonio García Ferreras, en La Sexta. Nos faltaba por ver otra cara conocida de los medios de comunicación públicos. Ricard Ustrell, que ha dejado Catalunya Radio para vivir de primera mano las reacciones electorales.

Ricard Ustrell es de los periodistas más polifacéticos y polivalentes de TV3 y Catalunya Ràdio. Ha presentado diferentes programas como el 'Preguntes Freqüents', 'Planta Baixa' y ahora está al mando de 'El Matí de Catalunya Ràdio', el programa con más audiencia y de referencia de la radio pública, que lucha, sin éxito, contra Jordi Basté.

| XCatalunya, Ara.cat, RAC1

Ricard Ustrell se desplaza a los Estados Unidos

En el mundo globalizado y telemático en el que vivimos en que no hace falta una presencia física para dar una información, Ricard Ustrell ha malbaratado los recursos públicos de todos los catalanes, solo para hacerse una foto y que veamos que está en Estados Unidos. Esto por no hablar de la gran contaminación que generan este tipo de viajes en avión. Otro día nos hablará del cambio climático y de los problemas que generan los viajes transoceánicos.

Las críticas no han tardado en aparecer y Catalunya Ràdio se ha visto obligada a retirar la fotografía. "Ya tenemos el tonto de la chaqueta...". Ahora la chaqueta es amarilla, pero en el pasado fue negra. Estamos hablando de una chaqueta de la marca HH que siempre ha provocado muchas críticas. Una chaqueta con unos precios prohibitivos.

Los usuarios lo tienen claro. No les gusta Ricard Ustrell y prefieren Rac1: "Durant el període de Francesc Garriga vaig tornar a Catalunya Ràdio. Quan ha tornat l' Ustrell novament escolto Rac1... com a mal menor. Aviseu-me quan aquest impresentable prepotent ja no hi sigui perquè tampoc m' agrada el Basté".

Otros usuarios no entienden como Ricard Ustrell puede seguir siendo el presentador de Catalunya Ràdio con tantas críticas que recibe por parte de la opinión pública. Piden que haya un relevo en la radio pública de nuestro país.