El Meteocat confirma el regreso de las lluvias para el fin de semana: Dónde afectarán

El último fin de semana de agosto se despide con una dualidad meteorológica que marcará la transición en Cataluña. Los días de ambiente puramente estival darán paso a un escenario más complejo y dinámico en apenas veinticuatro horas. La atmósfera parece ofrecernos una breve tregua de sol y calor antes de introducir cambios significativos en el cielo.

Este patrón de calma aparente es a menudo el preludio de una inestabilidad que muchos ya anticipaban. La previsión a medio plazo del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) confirma ahora el final de esta estabilidad.

Un sábado de tregua con temperaturas al alza

La jornada del sábado comenzará con un dominio casi absoluto del sol en la mayor parte del territorio catalán. Se espera un ambiente muy tranquilo, ideal para disfrutar de las últimas actividades veraniegas al aire libre sin preocupaciones. Las temperaturas experimentarán un ligero pero notable repunte, aportando una sensación de calor más acentuada durante las horas centrales.

Este ascenso térmico, sin embargo, es una pieza clave en el puzle meteorológico que se está configurando. La acumulación de calor en las capas bajas de la atmósfera proporcionará la energía necesaria para los eventos posteriores. Mientras tanto, en las capas altas, una sutil perturbación atmosférica comenzará su aproximación desde el norte peninsular.

La llegada de una vaguada que romperá la estabilidad

El cambio de tiempo se materializará de forma clara durante el domingo con la llegada de las precipitaciones. El responsable de esta transformación es la entrada de una vaguada, una lengua de aire más frío en las capas superiores. Este fenómeno provoca que el aire cálido y más húmedo anclado en la superficie ascienda de forma brusca.

Al elevarse, se enfría rápidamente, condensando la humedad y formando nubes de gran desarrollo vertical. Estas nubes son las responsables de los chubascos y tormentas que caracterizan las transiciones de finales del verano. La inestabilidad resultante no será generalizada, sino que afectará de manera irregular a diferentes puntos de la geografía.

Las comarcas del norte, en el punto de mira

Según los mapas de predicción, las lluvias más destacadas se concentrarán en la mitad norte de Cataluña. Las comarcas del Pirineo y Prepirineo, como la Cerdanya, el Ripollès o el Berguedà, serán las primeras en notar el aumento de la nubosidad.

Durante la tarde del domingo, se esperan chubascos que podrían ser localmente intensos y estar acompañados de tormenta. Estas precipitaciones podrían extenderse también a puntos de la Catalunya Central e interior de Girona con el paso de las horas.

En cambio, el pronóstico es muy diferente para el sur, donde las provincias de Tarragona y el sur de Lleida quedarán mayormente al margen. En estas zonas, el principal efecto será un aumento de nubes medias y altas sin consecuencias importantes.

Precaución en la montaña y la mirada puesta en el lunes

Ante este escenario de tiempo adverso, es fundamental extremar la precaución, especialmente en las zonas montañosas del norte. Las tormentas de verano pueden desarrollarse con gran rapidez, provocando crecidas súbitas de ríos y barrancos. Se recomienda a los excursionistas y amantes de la naturaleza consultar la previsión más actualizada antes de iniciar cualquier ruta.

Es aconsejable evitar las zonas más elevadas y expuestas durante la tarde del domingo, momento de máxima probabilidad de lluvia. De cara al lunes, los modelos indican una progresiva retirada de la inestabilidad, aunque todavía podrían registrarse chubascos residuales. El sol volverá a ganar protagonismo, cerrando este episodio de lluvias y dando la bienvenida a un inicio de septiembre más estable.