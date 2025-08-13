Ni en Cadaqués ni en Salou: La nueva playa que muchos están esperando

La nueva playa se proyecta en Sant Adrià de Besòs, frente al icono de les Tres Xemeneies. Una pieza central de un Parc Litoral que conectará la desembocadura del Besòs con el frente marítimo de Barcelona.

La actuación, pensada para uso ciudadano y protección costera, prevé un gran espacio de 89.000 m² aprox. de parques y paseos junto a la arena. Con criterios de renaturalización (dunas, vegetación litoral, drenaje sostenible) y accesibilidad universal (rampas, itinerarios cómodos y carril bici continuo). El resultado: más metros de playa útil, sombra natural y un paseo costero que cose barrios y mar sin barreras.

¿Cuándo llega?

El plan ya está en marcha: tras la licitación del proyecto de urbanización del parque, el inicio de obras está previsto para principios de 2026. La inversión estimada ronda los 19 millones de euros. El calendario contempla fases para compatibilizar trabajos en el litoral con otras intervenciones del entorno (movilidad, servicios urbanos y el futuro Catalunya Media City en la antigua sala de turbinas).

| Blog Costa Brava

La playa no abrirá al baño hasta que acaben las obras de su fase correspondiente; a medida que se vayan entregando tramos, se habilitarán accesos y servicios.

¿Qué gana el litoral metropolitano?

La clave es doble: más arena y más naturaleza. El proyecto contempla liberar y ordenar el frente costero hoy condicionado por infraestructuras (como el colector litoral). También ganará anchura de playa y proteger mejor el borde urbano ante temporales con soluciones basadas en la naturaleza.

Para el ciudadano, significa pasear sin interrupciones desde el Besòs hacia el norte, con miradores, áreas de estancia. Con un paisaje que recuerda que este litoral también puede ser verde, cómodo y cercano, sin necesidad de desplazarse a Cadaqués o Salou.

Cómo llegar (y moverte sin coche)

Rodalies R1: estación Sant Adrià de Besòs (10–12 min a pie del frente costero).

TRAM T4: parada Estació de Sant Adrià, junto al paseo marítimo.

Bus metropolitano: líneas que conectan con Glòries, Sant Martí y Badalona (consulta desvíos por obras cuando arranquen).

Bici y a pie: itinerarios del Bicivia y paseos del Besòs enlazan con el nuevo parque. Aparcar en superficie será muy limitado: mejor transporte público o bici.

| AMB

¿Y la playa actual de Sant Adrià?

La Platja del Litoral reabrió en 2025 tras su recuperación ambiental y vuelve a ser zona de baño. La nueva playa no la sustituye: se suma y reordena el frente marítimo a la altura de les Tres Xemeneies, con más verde y servicios pensados para uso vecinal y metropolitano. El objetivo es que el tramo de Sant Adrià deje de ser “de paso” y se convierta en destino cercano para paseo, deporte y baños.

¿Hay fecha de inauguración exacta? No todavía. El arranque de obras está previsto para principios de 2026 y la apertura al baño dependerá de la fase que se ejecute. Iremos actualizando.

¿Habrá chiringuitos y duchas? Se definirán en el proyecto de urbanización y en la ordenación de temporada. La prioridad será renaturalizar y reducir barreras.

¿Se podrá ir con perros?

Fuera de temporada de baño, sí en tramos permitidos; en verano rigen las normas del litoral metropolitano y las zonas caninas habilitadas.