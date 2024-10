Mayoría absolutísima del Alcalde de Figueres según una encuesta

El alcalde de Figueres, Jordi Masquef, obtuvo un gran resultado en las pasadas elecciones municipales. Había sido alcalde entre 2018 y 2019 aunque fue desbacado por un pacto entre ERC y PSC en 2019. El desastre de gestión de los republicanos y una buena campaña le hicieron ganar en 2023 con mayoría absoluta. Es uno de los políticos de Junts más firmes contra la inseguridad y la delincuencia y no tiene miedo a ser políticamente incorrecto. Para desesperación de la izquierda, sus vecinos le apoyan y aún le podrían apoyar más en 2027.

Podría estar cerca de conseguir una mayoría absolutísima en las próximas elecciones municipales, según una encuesta reciente realizada por el sociólogo @Sergi288 en redes sociales. Este sondeo refleja el apoyo contundente de la ciudad hacia Junts per Figueres, con una intención de voto que se dispara al 52,2%, lo que podría traducirse en 14 concejales para el partido, superando así los ya excelentes resultados obtenidos en las elecciones de 2023. Este resultado deja clara la gran aprobación del liderazgo de Masquef, especialmente en su lucha contra la inseguridad y el problema de los okupas.

El respaldo a Junts per Figueres y el liderazgo de Jordi Masquef

En las últimas elecciones municipales de 2023, Junts per Figueres ya había mostrado su fortaleza al obtener un 49,81% de los votos y conseguir 13 concejales. Ahora, la encuesta indica que este apoyo podría no solo mantenerse, sino incluso aumentar. El incremento de la intención de voto hasta el 52,2% y la posible obtención de 14 concejales suponen una reafirmación del trabajo llevado a cabo por el alcalde Jordi Masquef, como el aumento de la presencia policial y las medidas contra los okupas.

Entre las iniciativas que han contribuido al notable respaldo hacia Junts per Figueres destaca la firme postura del alcalde en cuanto a la seguridad adoptando varias medidas contundentes. La última de elles anunciar que la Policía Municipal empezará a usar pistolas taser. Figueres sufre serios problemas de inseguridad en los últimos años, y Masquef ha liderado varias campañas para aumentar la presencia policial, colaborar con las autoridades autonómicas y endurecer las medidas contra las ocupaciones ilegales. Estas acciones han sido bien recibidas por la mayoría de los ciudadanos, como lo muestran encuestas y declaraciones de apoyo en redes sociales, que valoran el compromiso del alcalde con la seguridad y el orden en el municipio.

Cambios en el panorama político de Figueres

Comparando los resultados de esta nueva encuesta con los obtenidos en 2023, se observa cómo algunas fuerzas políticas, como el PSC y Vox, ganan apoyo mientras otras, como ERC y PP, pierden terreno. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) mantiene su posición como la segunda fuerza en la ciudad, con un aumento en la intención de voto hasta el 13%, lo que podría otorgarles 3 concejales, uno más que en 2023. Por su parte, Vox también incrementa su apoyo y podría pasar de un concejal a dos, con un 8,5% de los votos.

En el otro extremo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que en 2023 obtuvo dos concejales con el 9,17% de los votos, ve reducida su intención de voto al 5,7%, lo cual podría traducirse en un solo concejal. La marca ERC pasa por hores bajas y la posibilidad de quedar fuera del consistorio no se puede descartar. El mínimo para entrar es del 5 %. La CUP, por su parte, no lograría un concejal. Otros partidos como el PP - que también perdería a su único representante - Força Figueres - Tots Empordà (FF TE) y Alternativa per Figueres (AC) muestran descensos en su apoyo electoral. Aliança Catalana tampoco conseguiría entrar.

La lucha contra los okupas y la inseguridad: un punto clave

El incremento en el apoyo a Junts per Figueres y a Jordi Masquef parece estar directamente relacionado con su enfoque hacia los problemas de inseguridad y las ocupaciones ilegales. La gestión del alcalde se ha centrado en abordar estos problemas de forma proactiva, y los ciudadanos lo están reconociendo. La seguridad se ha convertido en una prioridad para el consistorio, y las medidas adoptadas por Masquef han conseguido reducir la percepción de inseguridad y devolver la confianza a los vecinos de Figueres.