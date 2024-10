Majoria absolutíssima de l'alcalde de Figueres segons una enquesta

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va obtenir un gran resultat a les passades eleccions municipals. Havia estat alcalde entre el 2018 i el 2019 encara que va ser desbacat per un pacte entre ERC i PSC el 2019. El desastre de gestió dels republicans i una bona campanya el van fer guanyar el 2023 amb majoria absoluta. És un dels polítics de Junts més ferms contra la inseguretat i la delinqüència i no té por de ser políticament incorrecte. Per desesperació de l'esquerra, els seus veïns li donen suport i encara el podrien recolzar més el 2027.

Podria estar a prop d'aconseguir una majoria absolutíssima a les properes eleccions municipals, segons una enquesta recent realitzada pel sociòleg @Sergi288 en xarxes socials. Aquest sondeig reflecteix el suport contundent de la ciutat cap a Junts per Figueres, amb una intenció de vot que es dispara al 52,2%, cosa que podria traduir-se en 14 regidors per al partit, superant així els ja excel·lents resultats obtinguts a les eleccions de 2023. Aquest resultat deixa clara la gran aprovació del lideratge de Masquef, especialment en la lluita contra la inseguretat i el problema dels okupes.

| ACN

El suport a Junts per Figueres i el lideratge de Jordi Masquef

A les darreres eleccions municipals del 2023, Junts per Figueres ja havia mostrat la seva fortalesa en obtenir un 49,81% dels vots i aconseguir 13 regidors. Ara, l'enquesta indica que aquest suport no només es podria mantenir, sinó fins i tot augmentar. L'increment de la intenció de vot fins al 52,2% i la possible obtenció de 14 regidors suposen una reafirmació de la feina duta a terme per l'alcalde Jordi Masquef, com ara l'augment de la presència policial i les mesures contra els okupes.

Entre les iniciatives que han contribuït al suport notable cap a Junts per Figueres destaca la ferma postura de l'alcalde pel que fa a la seguretat adoptant diverses mesures contundents. L'última d'elles va anunciar que la Policia Municipal començarà a fer servir pistoles taser. Figueres pateix seriosos problemes d'inseguretat els darrers anys, i Masquef ha liderat diverses campanyes per augmentar la presència policial, col·laborar amb les autoritats autonòmiques i endurir les mesures contra les ocupacions il·legals. Aquestes accions han estat ben rebudes per la majoria dels ciutadans, com ho mostren enquestes i declaracions de suport a xarxes socials, que valoren el compromís de l'alcalde amb la seguretat i l'ordre al municipi.

Canvis al panorama polític de Figueres

Comparant els resultats d'aquesta nova enquesta amb els obtinguts el 2023, s'observa com algunes forces polítiques, com ara el PSC i Vox, guanyen suport mentre que altres, com ERC i PP, perden terreny. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) manté la seva posició com la segona força a la ciutat, amb un augment en la intenció de vot fins al 13%, cosa que podria atorgar-los 3 regidors, un més que el 2023. Per la seva banda, Vox també incrementa el suport i podria passar d'un regidor a dos, amb un 8,5% dels vots.

A l'altre winger, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que el 2023 va obtenir dos regidors amb el 9,17% dels vots, veu reduïda la seva intenció de vot al 5,7%, cosa que es podria traduir en un sol regidor. La marca ERC passa per hores baixes i la possibilitat de quedar fora del consistori no es pot descartar. El mínim per entrar és del 5%. La CUP, per part seva, no aconseguiria un regidor. Altres partits com el PP – que també perdria el seu únic representant – Força Figueres – Tots Empordà (FF TE) i Alternativa per Figueres (AC) mostren descensos en el seu suport electoral. Aliança Catalana tampoc no aconseguiria entrar.

La lluita contra els okupes i la inseguretat: un punt clau

L'increment en el suport a Junts per Figueres ia Jordi Masquef sembla que estigui directament relacionat amb el seu enfocament cap als problemes d'inseguretat i les ocupacions il·legals. La gestió de l'alcalde s'ha centrat a abordar aquests problemes de manera proactiva i els ciutadans ho estan reconeixent. La seguretat ha esdevingut una prioritat per al consistori, i les mesures adoptades per Masquef han aconseguit reduir la percepció d'inseguretat i tornar la confiança als veïns de Figueres.