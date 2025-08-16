Mario Picazo lo confirma: este día bajarán mucho las temperaturas en toda España

Las olas de calor que han dominado España durante gran parte de agosto están empezando a dar signos de alivio. El calor extremo ha sido una constante, con temperaturas que han llegado a batir récords en algunas zonas del país. Ahora, los meteorólogos prevén un cambio en las condiciones climáticas, aunque no será inmediato.

Mario Picazo ha confirmado que el martes 19 de agosto será el día en el que las temperaturas comenzarán a bajar considerablemente. A pesar de que los días de calor extremo seguirán presentes durante el fin de semana. El pronóstico muestra una clara tendencia hacia la normalización de las temperaturas a partir de la próxima semana.

| Getty Images, AEMET, esp.xcatalunya.cat

El día de agosto que marcará el inicio de la bajada de temperaturas

Según Picazo, el martes 19 de agosto será el comienzo de un cambio climático importante. "Una masa de aire más fresca entrará por el oeste de la península, lo que provocará un descenso de las temperaturas", explicó el meteorólogo. Este cambio aliviará el calor extremo que ha afectado principalmente a las regiones del sur y centro del país.

Aunque el alivio no será inmediato, se espera que las temperaturas bajen gradualmente en las zonas más afectadas por la ola de calor. "El alivio será moderado, pero aún se mantendrán valores cálidos", añadió Picazo. Las temperaturas en el norte y en el interior de la península experimentarán un descenso más notorio, mientras que en el sur, seguirán altas.

| España Diario TIPS, eltiempo.es

El calor extremo da paso a un alivio moderado

El miércoles 20 y el jueves 21 de agosto se percibirán temperaturas más frescas en gran parte de la península. Este alivio térmico será temporal, ya que las temperaturas de verano se mantendrán por un tiempo más. A pesar de que no se alcanzarán las temperaturas extremas que hemos visto de viernes a domingo.

Este alivio será muy bien recibido por los ciudadanos que han tenido que soportar el calor extremo durante semanas. Aunque el fin de la ola de calor no significará un enfriamiento total. Sin embargo, la entrada de aire más fresco traerá consigo temperaturas más soportables para la mayoría de España.