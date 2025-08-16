Logo xcatalunya.cat
Mario Picazo ho confirma: aquest dia baixaran molt les temperatures a tot Espanya

Un canvi important amb el temps arribarà en els pròxims dies, després de molts dies amb temperatures molt altes

Angélica Oyarzún

Les onades de calor que han dominat Espanya durant gran part d’agost comencen a donar signes d’alleujament. La calor extrema ha estat una constant, amb temperatures que han arribat a batre rècords en algunes zones del país. Ara, els meteoròlegs preveuen un canvi en les condicions climàtiques, encara que no serà immediat

Mario Picazo ha confirmat que dimarts serà el dia en què les temperatures començaran a baixar considerablement. Amb tot, els dies de calor extrema continuaran presents durant el cap de setmana. La previsió mostra una clara tendència cap a la normalització de les temperatures a partir de la setmana vinent

Termòmetre amb fletxa vermella cap avall i un mapa del temps sobre un cel blau indicant descens de temperatures
Picazo ha anunciat el dia en què començarà a baixar la temperatura | Getty Images, AEMET, xcatalunya.cat

El dia d’agost que marcarà l’inici de la baixada de temperatures

Segons Picazo, dimarts 19 d’agost serà l’inici d’un canvi climàtic important. "Una massa d’aire més fresca entrarà per l’oest de la península, cosa que provocarà un descens de les temperatures", va explicar el meteoròleg. Aquest canvi alleujarà la calor extrema que ha afectat principalment les regions del sud i centre del país

Tot i que l’alleujament no serà immediat, s’espera que les temperatures baixin gradualment a les zones més afectades per l’onada de calor. "L’alleujament serà moderat, però encara es mantindran valors càlids", va afegir Picazo. Les temperatures al nord i a l’interior de la península experimentaran un descens més notable, mentre que al sud, continuaran altes

Muntatge amb un mapa radar de temperatura d'Europa i Mario Picazo content
Mario Picazo anuncia un gran alleujament per a qui pateix les altes temperatures | España Diario TIPS, eltiempo.es

La calor extrema dona pas a un alleujament moderat

Dimecres 20 i dijous 21 d’agost es percebran temperatures més fresques a gran part de la península. Aquest alleujament serà temporal, perquè les temperatures d’estiu es mantindran durant una mica més de temps, tot i que no s’assoliran les temperatures extremes que hem vist de divendres a diumenge

Aquest alleujament serà molt ben rebut pels que han hagut de suportar la calor extrema durant setmanes, tot i que la fi de l’onada de calor no significarà un refredament total. Tanmateix, l’entrada d’aire més fresc portarà temperatures més suportables per a la majoria d’Espanya

