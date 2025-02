Jordi Turull se hace el gallito con Aliança Catalana: 'Vamos a...'

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que "combatirán" el discurso de Aliança Catalana y que el partido cree que la mejor opción es hacerlo "a las urnas y no en los despachos". Turull ha comparecido acompañado de los tres concejales de Junts de la ciudad -Montsina Llimós, Maria Soldevila y Ferran Raigon- que han asegurado que la decisión de no apoyar a la moción de censura se ha tomado de forma "consensuada y alineada" y que "no ha sido fácil".

También han dicho que no harán un cordón sanitario a AC -han dicho que durante este mandato no ha habido-, que hablarán "con todo el mundo" y que trabajarán por los intereses de los ripollesos. Con la vuelta atrás de Junts, el presupuesto de AC se aprobará automáticamente y Orriols seguirá de alcaldesa.

Aseguran que "hablarán con todo el mundo" en el consistorio

Preguntado por un posible cordón sanitario a Orriols a partir de ahora, Raigon ha afirmado que "no ha habido durante este mandato y tampoco habrá ahora", y ha asegurado que piensan "hablar con todo el mundo".