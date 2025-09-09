Jaleo en Esquerra Republicana: Una lista crítica con Junqueras se rebela e impugna

La lista 'Construimos la izquierda valenciana' que aspiraba a dirigir Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha anunciado que impugnará los resultados del décimo congreso de la formación. Lo hace dos días después de que la lista 'Dignidad republicana', a la cual daba apoyo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ganara las elecciones por 110 votos a 104, en un proceso que el grupo crítico con el presidente del partido calificó de "pucherazo".

En el recurso contra la proclamación de los resultados, 'Construimos la izquierda valenciana' denuncia que se han incumplido los requisitos básicos del Congreso o que no se había ratificado el reglamento de la jornada electoral tal como estipula la normativa.

La Comisión de Garantías celebrada el 1 de septiembre resolvió como "jurídicamente válido" que la ratificación pueda hacerse después de la celebración del Congreso, pero la lista que impugna los resultados cree que hacerlo así va "en contra del respeto a la transparencia del proceso y de los derechos de la militancia".

| ACN

"Permitir que un congreso se desarrolle con un reglamento pendiente de ratificar supone, en la práctica, limitar y vaciar de contenido las competencias del Consell Nacional", opinan los impugnadores.

También se considera irregular la constitución de la Mesa y la actuación de la Comisión Organizadora, y se opina que el censo estaba "adulterado" y que se hizo un "uso fraudulento" de la figura de militancia no adscrita.

Al mismo tiempo, 'Construimos la izquierda valenciana' denuncia que en la candidatura ganadora hay varias personas militantes con "expedientes disciplinarios incoados" que "pueden implicar la expulsión de la organización por la posible comisión de infracciones graves y muy graves".

Se trata de expedientes incoados en octubre de 2024 por la Ejecutiva Nacional "pendientes de resolución" por la Comisión de Garantías. En este sentido, la lista impugnadora señala que una de las personas afectadas "se dio de baja, de forma voluntaria, al conocer la existencia de un expediente, y ahora forma parte de la candidatura ganadora, habiendo querido obviar el régimen sancionador de Esquerra Republicana".

| ACN

Finalmente, también se denuncia un acceso "muy limitado" al censo del décimo Congreso de ERPV, "falta de transparencia" en los procesos, una tutela efectiva "vacía de contenido" o un resultado con "diferencia mínima", por lo cual, "cualquiera de las irregularidades descritas tiene capacidad real para haber alterado el resultado final".

Por todo ello, la lista pide que no se validen las actas ni se certifiquen los resultados definitivos mientras no se resuelvan las objeciones y que se declare la nulidad de la jornada electoral.

Cabe recordar que la votación se hizo el sábado 6 de septiembre y que, por primera vez, se hacía de forma telemática. La candidata de la lista perdedora, Reis Juan, había denunciado en los últimos días un "pucherazo" de la candidatura ganadora, con Domènec Garcia como número uno —y que ahora presidirá la sección territorial—. Según Juan, ha habido diversas "irregularidades" en un proceso que considera "ilegal". Desde Calàbria niegan cualquier irregularidad.