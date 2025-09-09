Problemes a Esquerra Republicana: Llista crítica amb Junqueras es rebel·la i impugna

La llista 'Construïm l'esquerra valenciana' que aspirava a dirigir Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV) ha anunciat que impugnarà els resultats del desè congrés de la formació. Ho fa dos dies després que la llista 'Dignitat republicana', a la qual donava suport el president d'ERC, Oriol Junqueras, guanyés les eleccions per 110 vots a 104, en un procés que el grup crític amb el president del partit va qualificar de "tupinada".
En el recurs contra la proclamació dels resultats, 'Construïm l'esquerra valenciana' denuncia que s'han incomplert els requisits bàsics del Congrés o que no s'havia ratificat el reglament de la jornada electoral tal com estipula la normativa.
La Comissió de Garanties celebrada l'1 de setembre va resoldre com a "jurídicament vàlid" que la ratificació es pugui fer després de la celebració del Congrés, però la llista que impugna els resultats creu que fer-ho així va "en contra del respecte a la transparència del procés i dels drets de la militància".
"Permetre que un congrés es desenvolupi amb un reglament pendent de ratificar suposa, en la pràctica, limitar i buidar de contingut les competències del Consell Nacional", opinen els impugnadors.
També es considera irregular la constitució de la Mesa i l'actuació de la Comissió Organitzadora, i s'opina que el cens estava "adulterat" i que es va fer un "ús fraudulent" de la figura de militància no adscrita.
Al mateix temps, 'Construïm l'esquerra valenciana' denuncia que a la candidatura guanyadora hi ha diverses persones militants amb "expedients disciplinaris incoats" que "poden implicar l'expulsió de l'organització per la possible comissió d'infraccions greus i molt greus".
Es tracta d'expedients incoats a l'octubre de 2024 per l'Executiva Nacional "pendents de resolució" per la Comissió de Garanties. En aquest sentit, la llista impugnadora assenyala que una de les persones afectades "es va donar de baixa, de forma voluntària, en conèixer l'existència d'un expedient, i ara forma part de la candidatura guanyadora, havent volgut obviar el règim sancionador d'Esquerra Republicana".
Finalment, també es denuncia un accés "molt limitat" al cens del desè Congrés d'ERPV, "manca de transparència" en els processos, una tutela efectiva "buida de contingut" o un resultat amb "diferència mínima", per la qual cosa, "qualsevol de les irregularitats descrites té capacitat real per haver alterat el resultat final".
Per tot això, la llista demana que no es validin les actes ni se certifiquin els resultats definitius mentre no es resolguin les objeccions i que es declari la nul·litat de la jornada electoral.
Cal recordar que la votació es va fer el dissabte 6 de setembre i que, per primera vegada, es feia de forma telemàtica. La candidata de la llista perdedora, Reis Juan, havia denunciat els darrers dies una tupinada de la candidatura guanyadora, amb Domènec Garcia com a número u —i que ara presidirà la secció territorial—. Segons Juan, hi ha hagut diverses "irregularitats" en un procés que considera "il·legal". Des de Calàbria neguen qualsevol irregularitat.