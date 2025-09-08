Anuncio urgente del Meteocat por la lluvia: Nuevas comarcas en riesgo 4/6

La evolución del episodio de lluvias intensas mantiene en vilo a toda Cataluña durante la noche del lunes. Lejos de remitir, la inestabilidad atmosférica ha reorganizado su foco de mayor actividad en las últimas horas.

Una actualización urgente del Servei Meteorològic de Catalunya confirma un cambio significativo en el mapa de riesgo. Si bien el peligro más extremo ha disminuido en el sur, la amenaza se ha extendido ahora a nuevas áreas. La situación obliga a no bajar la guardia y a prestar la máxima atención a los avisos oficiales.

Reconfiguración del mapa de peligro meteorológico

El Meteocat ha emitido un nuevo boletín a las ocho de la tarde con modificaciones sustanciales en su aviso. La alerta de color rojo, que indicaba un riesgo de 5 sobre 6 en las Terres de l'Ebre, ha sido desactivada. Sin embargo, el peligro máximo en el conjunto del territorio se sitúa ahora en un nivel de 4 sobre 6, representado por el color naranja.

| ACN, Bebee

Este cambio no supone el fin del temporal, sino una redistribución de las zonas con mayor probabilidad de incidencias. La previsión de lluvias torrenciales, capaces de descargar más de cuarenta litros por metro cuadrado en media hora, sigue plenamente vigente.

El litoral y prelitoral, nuevo foco de la inestabilidad

El mapa actualizado muestra una extensa mancha naranja que abarca un gran número de comarcas, muchas de ellas densamente pobladas. El foco principal de las precipitaciones intensas se ha desplazado hacia el norte, cubriendo casi toda la franja costera y prelitoral.

Las comarcas del Baix Ebre y el Montsià continúan en alerta, pero ahora comparten este nivel de riesgo con las del Camp de Tarragona, como el Baix Camp y el Tarragonès. La inestabilidad avanza para afectar también comarcas de Lleida.

Pronóstico para el martes: La lluvia persiste en el Norte

La situación de inestabilidad se prolongará durante la jornada del martes, aunque con un nuevo desplazamiento del riesgo. Las predicciones indican que la probabilidad de chubascos fuertes se mantendrá en la mitad norte de la costa catalana.

Durante la mañana y la tarde del martes, las comarcas que deberán mantener una mayor vigilancia serán algunas como el Barcelonès o el Garraf.

El resto del territorio catalán permanecerá con avisos de nivel amarillo por la posibilidad de chubascos de menor intensidad. El episodio meteorológico no comenzará a remitir de forma definitiva hasta las últimas horas de la tarde del martes.

| @bomberscat, Canva

Este nuevo escenario exige extremar las precauciones durante la noche y la madrugada en las zonas recién afectadas. El desplazamiento del temporal hacia las áreas más pobladas de Cataluña aumenta el potencial de incidencias en la movilidad.

Se recomienda evitar los desplazamientos por carretera que no sean estrictamente necesarios y, sobre todo, no atravesar rieras ni zonas inundables. Es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer la evolución de un temporal que está demostrando ser muy dinámico. La prudencia y la prevención son las mejores herramientas para minimizar el impacto de estas lluvias tan intensas.