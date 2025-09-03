La Gran Película de TV3 5 de septiembre: Suceso que lo cambio todo en una familia

La emisión en la Gran Pel·lícula de TV3 aterriza el viernes 5 de septiembre a las 22.05, en pleno prime time. El contenedor mantiene su apuesta por cine reciente y de prestigio, con títulos capaces de generar conversación posterior.

La franja llega impulsada por el arrastre del ‘Telenotícies vespre’, que acostumbra a dar solidez al arranque y mejora la retención inicial. Competirá frente a los grandes formatos de entretenimiento estatal, posicionándose como alternativa adulta y emocional.

Un suceso que lo cambia todo, sin destripes

‘Una buena persona’ llega a la Gran Pel·lícula de TV3: el drama que remueve una familia, este 5 de septiembre a las 22.05. La película presenta a Allison en el momento en que su vida se quebranta y debe reconstruirse desde la culpa.

El relato evita atajos y trabaja el duelo con escenas íntimas y silencios elocuentes, lejos del melodrama fácil. El guion de Zach Braff convoca una segunda oportunidad entre dos personajes unidos por el dolor. La clave reside en cómo la compasión abre un camino compartido hacia la reparación.

Zach Braff vuelve al drama con sello autoral

Braff regresa al largo de ficción con un tono más sobrio que en ‘Garden State’, pero igual de atento a las emociones. Su dirección busca proximidad con los personajes, trabajando primeros planos y tiempos pausados que favorecen la interpretación. La producción de Killer Films, compañía de Christine Vachon, refuerza la vocación de drama independiente con mirada humanista. El resultado encaja en la estrategia de TV3 por ofrecer cine reciente con firma reconocible y conversación generacional.

Pugh y Freeman, química intergeneracional que sostiene el relato

Florence Pugh construye a Allison desde la fragilidad y la rabia, en un trabajo físico y emocional de enorme precisión. Morgan Freeman aporta gravedad y contención, equilibrando el duelo con una ética de la responsabilidad muy presente. Críticos internacionales subrayaron la potencia del dúo protagonista, aunque el conjunto recibiera valoraciones divididas. La historia resuena por cómo dos generaciones encuentran un lenguaje común para avanzar sin negar las heridas.

Música, fotografía y reconocimientos que suman valor

La partitura es de Bryce Dessner, compositor de trayectoria en el cine de autor, cuyo score acompaña sin invadir. La fotografía corre a cargo de Mauro Fiore, ganador del Óscar, con un uso sobrio de la luz natural y texturas contenidas. El filme acumuló menciones discretas, incluyendo nominaciones en los Hollywood Music in Media Awards y en los BAFTA Scotland. Con 129 minutos de metraje, el ritmo privilegia el detalle y la respiración dramática sobre el efectismo.

Por qué verla el 5 de septiembre en TV3

Porque ofrece un drama íntimo que habla de culpa, adicción y perdón, sin manipulación ni atajos narrativos ruidosos.Porque el tándem Florence Pugh–Morgan Freeman sostiene una película que crece en las miradas y los silencios compartidos. Porque encaja en una noche de cine adulto en Catalunya, ideal para verla en familia y comentarla después. Sintoniza TV3 este viernes a las 22.05 y deja que la historia te acompañe más allá del cierre.