La Gran Pel·lícula de TV3 5 de setembre: Esdeveniment que ho va canviar tot en una família

L'emissió de la Gran Pel·lícula de TV3 aterra divendres 5 de setembre a les 22.05, en ple horari de màxima audiència. El contenidor manté la seva aposta pel cinema recent i de prestigi, amb títols capaços de generar conversa posterior.
La franja arriba impulsada per l'arrossegament del ‘Telenotícies vespre’, que acostuma a donar solidesa a l'inici i millora la retenció inicial. Competirà davant dels grans formats d'entreteniment estatal, posicionant-se com a alternativa adulta i emocional.
Un succés que ho canvia tot, sense espòilers
‘Una bona persona’ arriba a la Gran Pel·lícula de TV3: el drama que remou una família, aquest 5 de setembre a les 22.05. La pel·lícula presenta l'Allison en el moment en què la seva vida es trenca i s'ha de reconstruir des de la culpa.
El relat evita dreceres i treballa el dol amb escenes íntimes i silencis eloqüents, lluny del melodrama fàcil. El guió de Zach Braff convoca una segona oportunitat entre dos personatges units pel dolor. La clau rau en com la compassió obre un camí compartit cap a la reparació.
Zach Braff torna al drama amb el seu segell de confiança
Braff torna al llargmetratge de ficció amb un to més sobri que a ‘Garden State’, però igual d'atent a les emocions. La seva direcció cerca proximitat amb els personatges, treballant primers plans i temps pausats que afavoreixen la interpretació. La producció de Killer Films, companyia de Christine Vachon, reforça la vocació de drama independent amb mirada humanista. El resultat encaixa en l'estratègia de TV3 per oferir cinema recent amb firma reconeixible i conversa generacional.
Pugh i Freeman, química intergeneracional que sosté el relat
Florence Pugh construeix l'Allison des de la fragilitat i la ràbia, en una feina física i emocional d'enorme precisió. Morgan Freeman aporta gravetat i contenció, equilibrant el dol amb una ètica de la responsabilitat molt present. Crítics internacionals van subratllar la potència del duet protagonista, tot i que el conjunt rebés valoracions dividides. La història ressona per com dues generacions troben un llenguatge comú per avançar sense negar les ferides.
Música, fotografia i reconeixements que sumen valor
La partitura és de Bryce Dessner, compositor de trajectòria en el cinema d'autor, i la seva banda sonora acompanya sense envair. La fotografia va a càrrec de Mauro Fiore, guanyador de l'Òscar, amb un ús sobri de la llum natural i textures contingudes. El film va acumular mencions discretes, incloent-hi nominacions a l'Hollywood Music in Media Awards i als BAFTA Scotland. Amb 129 minuts de metratge, el ritme privilegia el detall i la respiració dramàtica per sobre de l'efectisme.
Per què veure-la el 5 de setembre a TV3
Perquè ofereix un drama íntim que parla de culpa, addicció i perdó, sense manipulació ni dreceres narratives sorolloses.Perquè el tàndem Florence Pugh–Morgan Freeman sosté una pel·lícula que creix en les mirades i els silencis compartits. Perquè encaixa en una nit de cinema adult a Catalunya, ideal per veure-la en família i comentar-la després. Sintonitza TV3 aquest divendres a les 22.05 i deixa que la història t'acompanyi més enllà del final