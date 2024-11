Dia trist a Catalunya Ràdio: Esborren una piulada per reaccions contra Ricard Ustrell

Les eleccions presidencials dels Estats Units ja tenen guanyador. Donald Trump s'ha imposat per la mínima a Kamala Harris després d'aconseguir la victòria a diversos estats importants. El candidat republicà ha superat la barrera del 50% dels vots i la socialdemòcrata s'ha quedat a prop del 48%. Al nostre país, els principals periodistes ho han celebrat amb tristesa i han lamentat que Trump torni a la Casa Blanca quatre anys després.

Com una imatge val més que mil paraules, no cal explicar el sentiment de Toni Cruanyes i Lidia Heredia a TV3 ni tampoc Antonio García Ferreras, a La Sexta. Ens faltava veure una altra cara coneguda dels mitjans de comunicació públics. Ricard Ustrell, que ha deixat Catalunya Ràdio per viure de primera mà les reaccions electorals.

Ricard Ustrell és dels periodistes més polifacètics i polivalents de TV3 i Catalunya Ràdio. Ha presentat diferents programes com el 'Preguntes Freqüents', 'Planta Baixa' i ara està al comandament d''El Matí de Catalunya Ràdio', el programa amb més audiència i de referència de la ràdio pública, que lluita, sense èxit, contra Jordi Basté.

| XCatalunya, Ara.cat, RAC1

Ricard Ustrell es desplaça als Estats Units

Al món globalitzat i telemàtic en què vivim en què no cal una presència física per donar una informació, Ricard Ustrell ha malbaratat els recursos públics de tots els catalans, només per fer-se una foto i que veiem que és als Estats Units. Això per no parlar de la gran contaminació que generen aquest tipus de viatges amb avió. Un altre dia ens parlarà del canvi climàtic i dels problemes que generen els viatges transoceànics.

Les crítiques no han trigat a aparèixer i Catalunya Ràdio s'ha vist obligada a retirar la fotografia. "Ja tenim el ximple de la jaqueta...". Ara la jaqueta és groga, però el passat va ser negra. Estem parlant d'una jaqueta de la marca HH que sempre ha provocat moltes crítiques. Una jaqueta amb preus prohibitius.

Els usuaris ho tenen clar. No els agrada Ricard Ustrell i prefereixen Rac1: “Durant el període de Francesc Garriga vaig tornar a Catalunya Ràdio. Quan ha tornat l'Ustrell novament escolto Rac1... com a mal menor. perquè tampoc m'agrada el Basté”.

Altres usuaris no entenen com Ricard Ustrell pot continuar sent el presentador de Catalunya Ràdio amb tantes crítiques que rep l'opinió pública. Demanen que hi hagi un relleu a la ràdio pública del nostre país.