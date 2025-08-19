Aviso Meteocat a la población: Cambios en las comarcas afectadas por lluvia intensa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido una nueva actualización sobre los avisos por intensidad de lluvia. Según el organismo, las próximas horas estarán marcadas por chubascos intensos y localmente acompañados de tormenta.

Cambios en las comarcas señaladas por los avisos

Las imágenes publicadas por Meteocat muestran una evolución de la situación desde el martes 19 hasta el miércoles 20 de agosto de 2025. Durante la jornada del martes, los avisos se centraban en las comarcas del norte y noreste, especialmente Gironès, Osona y parte del Pirineo oriental.

Para el miércoles, la alerta se amplía hacia el litoral y prelitoral sur. Aparecen afectadas comarcas como el Baix Llobregat, el Tarragonès, el Baix Penedès y la Terra Alta. En todas ellas se mantiene la previsión de chubascos intensos, breves pero muy localizados, que podrían generar problemas en zonas urbanas y carreteras.

| @bomberscat, Canva

El Meteocat precisa que el periodo más delicado se concentrará entre las 20:00 horas del martes y las 02:00 horas del miércoles. Durante ese intervalo, la probabilidad de que se superen los umbrales de intensidad es más alta.

Previsión detallada por franjas horarias

Los mapas difundidos muestran la evolución de los avisos durante todo el día. Entre las 00:00 y 12:00 horas del martes, la situación permanecerá tranquila en la mayor parte del territorio. Será a partir del mediodía cuando los núcleos de lluvia comenzarán a intensificarse.

| XCatalunya

De 12:00 a 18:00 horas, el riesgo se concentra en el noreste, mientras que de 18:00 a 24:00 horas el peligro se traslada progresivamente hacia el litoral central y meridional. El miércoles por la mañana los chubascos podrían aparecer en el sur, aunque la situación mejorará.

Intensidad y probabilidad de superación de los umbrales

El Meteocat recuerda que el umbral representativo para emitir estos avisos es de más de 20 milímetros en media hora. La probabilidad de que este límite se supere es baja o media, pero suficiente para mantener el grado de peligro 2/6.

En la matriz de riesgo, la combinación entre probabilidad y umbral marca un escenario de riesgo moderado. No es la alerta más grave, pero sí implica la necesidad de seguir recomendaciones, especialmente en puntos urbanos donde las alcantarillas pueden colapsar en minutos.

Consejos a la población para minimizar riesgos

El organismo meteorológico aconseja evitar desplazamientos innecesarios en las horas de mayor riesgo. También recomienda no estacionar vehículos en zonas inundables, no atravesar torrentes o pasos subterráneos y prestar atención a los objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

En caso de tormenta eléctrica, se recuerda la importancia de no refugiarse bajo los árboles aislados y de alejarse de estructuras metálicas. La situación, aunque de peligro moderado, requiere colaboración ciudadana para evitar accidentes.

Un verano marcado por episodios de lluvias intensas

Este nuevo aviso se suma a otros episodios similares que han afectado a Catalunya durante este verano. La dinámica atmosférica está generando tormentas más frecuentes de lo habitual, con descargas intensas en cortos periodos de tiempo.

Los expertos apuntan a que estas situaciones pueden repetirse en los próximos días, por lo que recomiendan estar atentos a las actualizaciones constantes del Meteocat. La clave será seguir los partes oficiales y no confiarse en que la lluvia afecte solo a áreas muy concretas.