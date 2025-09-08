Anunci urgent del Meteocat per la pluja: Noves comarques en risc 4/6

L'evolució de l'episodi de pluges intenses manté en suspens tota Catalunya durant la nit de dilluns. Lluny de remetre, la inestabilitat atmosfèrica ha reorganitzat el seu focus de més activitat en les últimes hores.
Una actualització urgent del Servei Meteorològic de Catalunya confirma un canvi significatiu en el mapa de risc. Si bé el perill més extrem ha disminuït al sud, l'amenaça s'ha estès ara a noves àrees. La situació obliga a no abaixar la guàrdia i a prestar la màxima atenció als avisos oficials.
Reconfiguració del mapa de perill meteorològic
El Meteocat ha emès un nou butlletí a les vuit del vespre amb modificacions substancials en el seu avís. L'alerta de color vermell, que indicava un risc de 5 sobre 6 a les Terres de l'Ebre, ha estat desactivada. Tanmateix, el perill màxim al conjunt del territori se situa ara en un nivell de 4 sobre 6, representat pel color taronja.
Aquest canvi no suposa la fi del temporal, sinó una redistribució de les zones amb més probabilitat d'incidències. La previsió de pluges torrencials, capaces de descarregar més de quaranta litres per metre quadrat en mitja hora, segueix plenament vigent.
El litoral i prelitoral, nou focus de la inestabilitat
El mapa actualitzat mostra una extensa taca taronja que abasta un gran nombre de comarques, moltes d'elles densament poblades. El focus principal de les precipitacions intenses s'ha desplaçat cap al nord, cobrint gairebé tota la franja costanera i prelitoral.
Les comarques del Baix Ebre i el Montsià continuen en alerta, però ara comparteixen aquest nivell de risc amb les del Camp de Tarragona, com el Baix Camp i el Tarragonès. La inestabilitat avança per afectar també comarques de Lleida.
Pronòstic per a dimarts: La pluja persisteix al Nord
La situació d'inestabilitat s'allargarà durant la jornada de dimarts, tot i un nou desplaçament del risc. Les prediccions indiquen que la probabilitat de ruixats forts es mantindrà a la meitat nord de la costa catalana.
Durant el matí i la tarda de dimarts, les comarques que hauran de mantenir una major vigilància seran algunes com el Barcelonès o el Garraf.
La resta del territori català romandrà amb avisos de nivell groc per la possibilitat de ruixats de menor intensitat. L'episodi meteorològic no començarà a remetre de manera definitiva fins a les últimes hores de la tarda de dimarts.
Aquest nou escenari exigeix extremar les precaucions durant la nit i la matinada a les zones acabades d'afectar. El desplaçament del temporal cap a les àrees més poblades de Catalunya augmenta el potencial d'incidències en la mobilitat.
Es recomana evitar els desplaçaments per carretera que no siguin estrictament necessaris i, sobretot, no travessar rieres ni zones inundables. És fonamental mantenir-se informat a través dels canals oficials per conèixer l'evolució d'un temporal que està demostrant ser molt dinàmic. La prudència i la prevenció són les millors eines per minimitzar l'impacte d'aquestes pluges tan intenses.