Aviso urgente de la Generalitat: Suspendidas las clases en 2 comarcas

La previsión meteorológica de alto riesgo ha motivado una respuesta institucional inmediata y contundente en Catalunya. Las autoridades catalanas han decidido actuar de manera preventiva para garantizar la seguridad de la población escolar.

La advertencia de lluvias torrenciales ha dejado de ser un pronóstico para convertirse en un factor de decisión clave. Esta medida urgente busca minimizar los riesgos asociados al temporal en las zonas de mayor afectación. La seguridad de los menores se ha priorizado ante la inminente llegada de las precipitaciones más severas.

La medida preventiva en Baix Ebre y Montsià

La Generalitat de Catalunya ha ordenado la finalización anticipada de la jornada lectiva en todos los centros educativos. Esta decisión afecta de manera específica a las comarcas del Baix Ebre y el Montsià. Los colegios e institutos de la zona han tenido que cerrar sus puertas a las dos de la tarde de este lunes.

| Canva, X: @MeteoSantFost

La medida, coordinada entre Protecció Civil y el Departament d'Educació, pretende evitar los desplazamientos durante la franja horaria de mayor peligro. Se ha solicitado a las familias que recogieran a los estudiantes antes de esa hora si era posible. Además, se ha gestionado un adelanto del transporte escolar para asegurar un regreso seguro a los hogares. Aquellos alumnos que no han podido ser recogidos permanecen en los centros con personal docente hasta que sus familias puedan buscarlos.

Un potencial de lluvia excepcional confirmado por expertos

Esta drástica decisión se fundamenta en los datos actualizados proporcionados por el Servei Meteorològic de Catalunya. Santi Sagalà, jefe de predicción del Meteocat, ha confirmado la gravedad del fenómeno atmosférico que se aproxima. Ya se han registrado algunas lluvias con una intensidad superior a un litro por minuto en la zona.

Las previsiones apuntan a chubascos que podrían descargar hasta 40 litros en media hora, un umbral muy elevado. Aún más preocupante es la posibilidad de acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado a lo largo del episodio. Estas cifras confirman el nivel de peligro 5 sobre 6 y justifican la adopción de medidas extraordinarias para la autoprotección.

Alerta directa a la ciudadanía a través del móvil

Paralelamente a la acción en el ámbito educativo, se ha activado un plan de comunicación directa con la población. Imma Solé, subdirectora de Coordinación de Emergencias, ha explicado el envío de un SMS de alerta masiva. Este mensaje ha sido recibido en todos los teléfonos móviles que se encuentran en el Baix Ebre y el Montsià.

| XCatalunya

El texto insta a los ciudadanos a extremar la precaución durante las próximas horas de forma muy clara. Se pide evitar todas las actividades de riesgo que se realicen al aire libre. La comunicación también recomienda no realizar desplazamientos que no sean estrictamente imprescindibles por la tarde. Finalmente, se recuerda el protocolo de actuación en caso de inundación: buscar refugio en puntos altos y nunca en sótanos o subterráneos.

La prudencia como prioridad absoluta

La suspensión de clases y la alerta móvil son indicadores claros de la seriedad de la situación meteorológica. Las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es fundamental para evitar incidentes durante este temporal. La gestión anticipada del transporte escolar demuestra el esfuerzo por mitigar cualquier riesgo para los más vulnerables.

Se trata de un episodio de lluvias que, por su intensidad, tiene un potencial destructivo considerable. Por ello, seguir las indicaciones oficiales y actuar con la máxima prudencia es la responsabilidad de todos los residentes. La vigilancia se mantendrá activa hasta que el temporal amaine y las condiciones meteorológicas vuelvan a ser seguras.