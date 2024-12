Zones situades a cotes baixes gaudeixen de la neu durant la nit

per Iker Silvosa

Les autoritats ja van alertar ahir que a partir d'aquesta mitjanit i fins al migdia podrien produir-se algunes nevades en zona on no és especialment habitual. I, en efecte, així ha passat. L'hivern ja és a tocar i mostra d'això són precisament aquestes precipitacions prematures que han aterrat en territori català, així com el descens de temperatures.

Una de les localitats afectades per la neu ha estat Sant Hilari Sacalm, a la província de la Selva, a Girona. Els menys de dos graus que mostraven els termòmetres durant la nit han provocat nevades no especialment intenses a cotes superiors als 800 metres. Però no ha estat l'única.

A Puigcerdà, la capital de la Cerdanya, sí que ha nevat amb molta més intensitat, tal com es pot apreciar en alguns vídeos compartits a les xarxes socials. Les cotes d'aquestes nevades se situen entre 500 i 600 metres i aquesta població sí que estava precisament alertada pel Meteocat. De fet, podria continuar caient neu durant les properes hores.

Camprodòn és una altra de les viles que s'han tenyit de blanc durant la nit, brindant-nos també precioses imatges, però sense arribar a gruixos significatius. Cal estar alerta durant les properes hores a les previsions meteorològiques, perquè les nevades seguiran latents al llarg de la jornada. Totes aquestes nevades esmentades fins ara, per cert, s'han produït a cotes superiors als 500 metres.

Per què no neva a cotes més baixes?

La neu és un fenomen meteorològic fascinant, però no totes les regions i altituds estan igualment predisposades a rebre-la. Mentre que a cotes superiors a 500 metres és relativament comú que s'acumulin nevades durant l'hivern, a cotes més baixes, aquest fenomen es converteix en una cosa molt més inusual. Això és degut a una combinació de factors climàtics i físics que condicionen les precipitacions en forma de neu.

Un dels factors més determinants és la temperatura de l'aire. Perquè es formin i caiguin flocs de neu, l'ambient s'ha de mantenir al voltant dels 0°C des de les capes altes de l'atmosfera fins al nivell del terra. A cotes baixes, especialment a prop del nivell del mar, les temperatures solen ser més càlides a causa de la influència de l'escalfament del sòl i, a moltes regions, la proximitat al mar. Aquest darrer factor genera un microclima més temperat que dificulta la formació de neu.

| Wikipedia

D'altra banda, a altituds superiors als 500 metres, les temperatures són considerablement més baixes, especialment durant la temporada hivernal. En aquestes àrees, l'aire fred és més dens i roman estacionat i facilita que les precipitacions siguin en forma de neu en lloc de pluja. A més, a cotes altes, les condicions meteorològiques com les baixes pressions i la presència de sistemes frontals són més propícies per generar nevades.

L'altitud també influeix en la humitat. A les cotes baixes, l'aire càlid pot retenir més vapor d'aigua, cosa que tendeix a afavorir les pluges. En canvi, a cotes més altes, on l'aire fred no pot contenir tanta humitat, és més probable que l'aigua en forma de vapor es congeli i es transformi en flocs de neu.