El xoc cultural que viu una espanyola embarassada a Londres

Els costums i la manera dactuar de les persones pot variar molt en funció de lloc. Espanya i Anglaterra són dos països que, de per si mateix, tenen una primera diferència notables: l'idioma.

Acostumar l'oïda a l'accent i a la pronunciació de Londres pot ser un dels primers grans xocs culturals als que un nou vingut s'enfronti. Tot i això, el cas de la usuària de TikTok Beatriz Fontanet (@awaywithbea), no té res a veure amb els idiomes.

“M'explota el cap amb això”

Beatriz comença el seu vídeo de TikTok explicant que està embarassada i que en poc temps donarà a llum. “He parlat amb la llevadora i hem fet un pla de part. M'ha preguntat si em vull quedar la placenta”.

Continua explicant que la seva idea és “pintar la placenta i calcar-la sobre un marc, per desar-la. És una cosa que em fa molta il·lusió ”. El gir d'arguments, i el “xoc”, que ella mateixa narra ve amb el següent escenari.

| TikTok

“Ho he de fer jo”

A la conversa que ha mantingut amb l'hospital, salta a la llum la sorpresa. Pel que sembla, segons comenta, des del centre mèdic li han dit que el guardaran la placenta durant 24 hores en una nevera.

Dins aquest temps, és ella la que hauria de pintar la placenta i calcar-la. El que li fa “explotar el cap” és que, d'acord amb el que explica “m'ho he de portar jo a casa. Què hi faig després?

Per què es produeix “xoc”?

D'acord amb les seves paraules, “a l'hospital no calcaran la placenta; només me la guardaran i ho hauré de fer jo. Però en les primeres 24 hores, jo seguiré a l'hospital i el pare, també”.

Tot i això, recalca que el xoc ve quan “ha parlat amb amigues, a qui l'han fet a l'hospital. A Espanya no et donen la placenta, m'han comentat”.

| TikTok

Com ho farà?

La tessitura és la següent: ella serà a l'hospital després de donar a llum. El pare, també. Com podrà calcar la placenta si se la donen?

“Hauré d'acudir als avis. O d'alguna amiga que jo tingui per aquí, que em vulgui fer el favor d'agafar la placenta, pintar-la i calcar-la”. Encara que sorgeix un darrer dubte: què fer amb la placenta una vegada calcada?

“La llenço a les escombraries com un os de pollastre? Aquí les escombraries no passen diàriament com a Espanya. Hauré d'esperar a veure quan passa. I la placenta després no sé si olorarà, o no”, conclou.