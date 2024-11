Las cifras de desaparecidos por la DANA que hacen temer lo peor: 'Podrían ser...'

Transcurridas ya un par de jornadas completas desde que la fatídica DANA arrasara Valencia, y oficializados, de momento, 155 fallecidos en la Comunitat, el gran dilema y la gran preocupación se encuentra ahora en la gente desaparecida. Son muchísimas las personas que todavía tienen algún allegado con el que no han podido contactar desde el martes y su paradero sigue siendo desconocido. Los servicios de rescate están centrando sus esfuerzos ahora precisamente en eso.

Lo que todavía no ha trascendido, y tiene pinta que no lo va a hacer de forma oficial, es la cantidad de personas desaparecidas. En caso de conocerlas, las alarmas sociales sonarían mucho más fuerte, pues todo apunta a que la cantidad es bastante más elevada de lo que podemos imaginarnos. Pero en una catástrofe como esta, es prácticamente imposible cuantificar el número exacto.

Sin embargo, algunos actores se han atrevido a mojarse y han querido pronunciar el número aproximado de personas en paradero desconocido. Por ejemplo, El Español, a través de informaciones procedentes de fuentes no oficiales, baraja cantidades cercanas a las 250 personas desaparecidas. Mucho más catastrófico es el dato que brindó el Dr. José Cabrera en el programa Horizonte de la Cuatro.

"Hoy hay una lista provisional de desaparecidos de más de 800 personas que no han contactado en todas estas horas que han pasado del fenómeno", empezaba informando el forense. "Garajes, coches, campos, masías..." sospechaba como posibles lugares de estas personas. Luego añadió una teoría algo más dantesca que no hace más que, en caso de ser cierta, aportar más ferocidad al asunto. "Muchos de los desaparecidos no van a aparecer nunca porque... ¿Dónde va el agua? Al mar. Y eso es lo que hay", sentenciaba.

Sigue el peligro

También adquiere cierta preocupación el testimonio de Amparo Fort, la alcaldesa de Chiva, que explicaba a la Agencia EFE que, aunque por el momento han contado diez víctimas en la localidad, se esperan muchas más. "Centenares", concretó. Todavía no han podido acceder más allá del casco urbano; y en esas zonas hay "cientos de coches volcados que seguro que tienen personas dentro".

Durante los próximos días, pues, los equipos de rescate trabajarán a destajo para poder encontrar a todas estas personas y poder cerrar este capítulo cuanto antes. Mientras, la DANA se ha trasladado esta jornada de viernes festivo al suroeste de la Península, amenazando hoy seriamente a Huelva. En Tarragona y Baleares se mantiene la alerta naranja, con un nivel de peligro de 4 sobre 6.