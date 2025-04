Wokisme premium: Els Comuns canvien les roses per tomàquets a Sant Jordi

La Diada de Sant Jordi és un dels dies més bonics de l'any per a tots els catalans. Els qui estimen aquest país esperen durant tots els mesos que arribi el dia de l'amor i de la cultura. El dia en què es regalen roses i llibres i que els carrers es tenyeixen del vermell de les flors i de l'olor de les pàgines de milers i milers de llibres.

Alguns pensaran que San Valentí és la veritable festa de l'amor. Una festa que l'Estat espanyol i el consumisme americà han intentat imposar, però no ho han aconseguit. Amb Halloween ho han intentat i estan a punt de desbancar la Castanyada, però amb el Sant Jordi no ho aconseguiran.

Les roses han de ser vermelles. Ni blaves, ni grogues. Tampoc de plàstic. I a poder ser, cultivades en territori nacional i comprades en un negoci familiar. Cada vegada són més les flors que arriben procedents d'altres països, on apliquen productes aquí prohibits per multiplicar la seva producció. Cal evitar regalar aquest tipus de roses.

Una altra opció són les roses benèfiques. És una altra opció encertada comprar una rosa a una associació benèfica, sense ànim de lucre i que ajudi a causes nobles.

| Jessica Albiach, XCatalunya

Invents estranys i wokes dels Comuns

Els Comuns que tant diuen defensar els valors i la cultura catalana han tornat a prostituir-la. Ja van fer president un candidat espanyolista. Ara, s'han saltat la tradició a la seva manera i han decidit intercanviar roses per tomàquets.

"Barcelona en Comú intercanvia tomaqueres per roses, emporta't el teu regal de Sant Jordi", diu el missatge. I la veritat és que ha funcionat. Molts simpatitzants del partit comunista s'han acostat fins a la parada per poder endur-se el seu regal.

Des de XCatalunya ens hem atrevit a fer broma sobre aquest assumpte i hem preguntat, amb humor, si es tractava d'una 'fake news' creada per la Catalunya Woke.

Sant Jordi i roses, dos elements indissolubles

Explica la llegenda de Sant Jordi que el cavaller Jordi, a cavall, va lluitar contra un drac que atemoria un poble. Per salvar la princesa que estava destinada a ser sacrificada, el valent cavaller va derrotar el drac, i de la seva sang va brollar una bonica rosa vermella. Aquesta rosa simbolitza tant l'amor com la valentia, dos valors que s'associen a la figura del sant.

A l'Edat Mitjana, era costum que els homes regalessin una rosa a les dones com a símbol d'amor i devoció. Amb el pas del temps, aquesta tradició es va consolidar, i la rosa va començar a ser vista no només com un regal romàntic, sinó també com una ofrena a la dona en el seu dia.

A més, la data del 23 d'abril coincideix amb el Dia Internacional del Llibre, i el costum de regalar llibres i roses es va entrellaçar a Catalunya d'una manera simbòlica: la rosa representa l'amor, mentre que el llibre simbolitza la cultura i el coneixement.