La nova convocatòria de 'Nacionalistes als Carrers': tots els detalls de la proposta

L'organització Nacionalistes als Carrers farà una crida a tots aquells que volen reivindicar la llibertat, la seguretat i la catalanitat. Aquesta concentració es presenta com una nova demostració de força i unitat del nacionalisme català, amb l'objectiu de visibilitzar la necessitat d'una Catalunya lliure, segura i respectuosa amb la seva identitat.

Sota el lema “Volem llibertat, seguretat i catalanitat”, la concentració busca defensar la sobirania i els drets del poble català que cal restituir. Els organitzadors volen fer una crida a la unió de tots els ciutadans que comparteixen aquests valors i que lluiten per una Catalunya sobirana, capaç de decidir el seu futur sense les ingerències d’altres estats.

Aquesta manifestació tindrà lloc el proper 4 de maig a les 12h a la Plaça Major de Vic. La concentració ve acompanyada del suport de diverses organitzacions que, com en el cas de Defensa Catalunya, aposten per la defensa d’una Catalunya unida i autònoma. És una oportunitat per a tots aquells que volen expressar el seu compromís amb la causa nacionalista i participar en una jornada de mobilització popular.

Els ciutadans de Catalunya estan convidats a participar en aquest acte que se celebrarà el proper diumenge, 4 de maig. Serà una nova mostra del sentiment nacionalista i un pas més per aconseguir un futur que respongui als desitjos de la majoria de la població catalana.

| Nacionalistes als carrers

Nacionalistes als Carrers és una organització que es dedica a promoure i defensar els valors del nacionalisme català. A través de mobilitzacions, manifestacions i actes públics, l'associació busca reivindicar la llibertat, la seguretat i la identitat de Catalunya, posant èmfasi en la defensa de la sobirania i l'autodeterminació del poble català.

L'associació es caracteritza per la seva postura independentista i la seva oposició a les ingerències externes en els afers de Catalunya. Així mateix, aposta per la consolidació d’una Catalunya unida i independent, on els ciutadans puguin decidir lliurement el seu futur, sense pressions ni restriccions imposades per l’Estat espanyol.

Nacionalistes als Carrers organitza concentracions i manifestacions en diferents punts de Catalunya, on els participants es reuneixen per mostrar el seu compromís amb la causa nacionalista i per reivindicar els drets de la ciutadania catalana. Tot plegat sense oblidar la necessitat de denunciar la sensació d'inseguretat que pateix Catalunya des de fa uns anys.