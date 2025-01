Violent atac contra una parada d'Aliança Catalana a Les Corts: un ferit de gravetat

per Mireia Puig

Aquest dissabte, el districte de Les Corts, a Barcelona, ha estat escenari d'un nou episodi de violència política. Una parada informativa d'Aliança Catalana ha estat atacada per un grup de persones que, segons testimonis i publicacions a 𝕏, estarien vinculades a l'extrema esquerra.

L'atac ha deixat un militant del partit ferit de gravetat que ha requerit assistència del Servei d'Emergències Mèdiques i ha estat ingressat a l'Hospital del Sagrat Cor i ha causat la destrucció del material informatiu i de la carpa muntada pels voluntaris.

Els testimonis han assegurat que el grup assaltant, format per una cinquantena de persones, cridava consignes contra Aliança Catalana mentre agredia físicament els presents i destrossava l'espai informatiu. Entre els presents hi havia persones grans i famílies que han estat increpades amb insults i amenaces.

| ACN, Aliança Catalana, XCatalunya

Orriols exigeix responsabilitats i denuncia silenci institucional

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha fet una crida a través de les seves xarxes socials perquè es puguin identificar els responsables de l'atac i es presentin accions legals. En declaracions contundents, Orriols ha denunciat el que considera una inacció per part de les autoritats: "Ens han de ferir de mort perquè actueu, Salvador Illa? Això no es pot tolerar", ha manifestat.

Al mateix temps, Orriols ha criticat la manca de resposta institucional i mediàtica davant l'atac, assenyalant el silenci com una forma de complicitat amb la violència exercida contra el seu partit.

Implicacions polítiques en el cas

Diverses publicacions a X han assenyalat que una de les participants en l’atac podria ser Adriana Llena, antiga candidata de la CUP a Barcelona. Algunes imatges difoses semblen evidenciar una gran semblança entre una de les persones identificades i la dirigent cupaire. Fins al moment, no hi ha hagut cap pronunciament oficial per part de la CUP ni s'ha confirmat la seva implicació.

Preocupació per la creixent violència contra Aliança Catalana

Aquest incident s'afegeix a altres agressions similars patides per Aliança Catalana en els darrers mesos. El partit denuncia un increment dels atacs i amenaces, tant en espais públics com en la seva activitat institucional, amb episodis que van des de sabotatges en actes fins a manifestacions davant del domicili de Sílvia Orriols.

La formació ha advertit que aquesta normalització de la violència política atempta directament contra els valors democràtics i la llibertat d'expressió. A més, han exigit una resposta contundent per part de les forces de seguretat i les institucions catalanes.

| Aliança Catalana

Imatges difoses a les xarxes

Els vídeos de l'incident, compartits àmpliament a 𝕏, mostren l'atac en tota la seva gravetat. Aliança Catalana ha demanat als ciutadans que col·laborin aportant informació per identificar els responsables i evitar que aquest tipus d'agressions quedin impunes.

Aquest nou episodi encén de nou el debat sobre la llibertat d'expressió i el respecte a la pluralitat política a Catalunya, en un context que sembla cada vegada més polaritzat.