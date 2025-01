Ho diu el Meteocat: Màxima preocupació a la costa a partir de dilluns

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per estat de la mar. Que entrarà en vigor el pròxim dilluns 27 de gener a les 07:00 h i es mantindrà actiu fins dimarts a la 01:00 h. Aquest missatge alerta sobre la possible formació d'onades que superin els 2,5 metres d'alçada.

Principalment a la franja litoral, cosa que ha generat un nivell de perill de 2 sobre 6. La direcció de la maror serà predominant des del sud-oest, un factor que afavoreix l'acumulació de mar de fons en ports i platges del litoral. El pronòstic apunta que les condicions marítimes empitjoraran de forma progressiva durant la jornada del pròxim dilluns.

Assolint el seu punt àlgid en hores centrals de la tarda i estenent-se fins a la matinada de dimarts. Donada l'extensió geogràfica del fenomen, s'espera que afecti àmplies zones costaneres, amb especial èmfasi en aquelles més exposades al onatge procedent del sud-est.

| Pexels, Brayden Stanford

L'avís del servei meteorològic

Meteocat detalla que aquestes onades poden superar el llindar de 2,5 metres d'alçada amb freqüència, cosa que dificulta la navegació i les activitats portuàries. La probabilitat que se superin aquests límits ha estat classificada com a “mitjana” en la matriu de perillositat, on es contempla tant la probabilitat de superació com el possible impacte potencial. Així, la combinació d'onatge elevat i vent moderat podria desencadenar problemes relacionats amb la seguretat de les embarcacions d'esbarjo i l'accés a les instal·lacions portuàries.

Els efectes més notables podrien manifestar-se en forma de danys en infraestructures costaneres mal protegides, inundacions en passejos marítims i molèsties per a la població. Que en alguns punts del litoral haurà d'extremar la precaució al circular per àrees properes al mar.

L'augment de la maror, a més, afecta la pesca de baixura i vaixells dedicats al transport de mercaderies que operen en ports secundaris. On la maniobrabilitat pot veure's compromesa a causa de la combinació de corrents i onatge.

Demana prudència

Des de Protecció Civil, es recomana als ciutadans que evitin activitats en zones de risc, com la pràctica d'esports aquàtics o passejos per espigons i penya-segats sense mesures de seguretat. Alhora, les autoritats aconsellen als pescadors i propietaris d'embarcacions que revisin les amarres i assegurances per minimitzar els riscos de trencaments i desplaçaments indesitjats.

Mantenir-se informat a través dels canals oficials resulta fonamental, especialment si es preveuen desplaçaments al llarg de la costa. La previsió podria modificar-se en funció de l'evolució de la borrasca i del reforç dels vents de component sud-oest. Per la qual cosa el Servei Meteorològic de Catalunya no descarta ajustar el grau d'alerta.

En qualsevol cas, la recomanació se centra en el seguiment constant dels butlletins meteorològics i el compliment de les directrius de seguretat emeses pels organismes. Amb això es busca reduir l'impacte d'aquest episodi de mala mar i garantir la protecció de les persones i béns materials que puguin veure's afectats.