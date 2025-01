Oficial Meteocat: 6 comarques en risc per vent intens a partir d'ara mateix

per Sergi Guillén

L'alerta emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya per a aquest cap de setmana ha posat el focus en sis comarques del nord del territori. On es preveuen ratxes de vent superiors a 25 metres per segon (m/s).

L'avís, catalogat amb un índex de perillositat d'1 sobre 6, començarà diumenge a les 7:00h i es prolongarà fins al dilluns a la mateixa hora. El mapa divulgat per Meteocat mostra en color groc les àrees que podrien patir ratxes importants.

Encara que gran part de Catalunya figura en verd (risc nul o molt baix), els tècnics destaquen que un avís de nivell 1 implica igualment l'adopció de mesures de prevenció. El fenomen s'explica, en part, per l'entrada d'un front atlàntic que avança d'oest a sud-oest. Amb vents de forta intensitat capaços de superar el llindar crític de 25 m/s.

Condicions meteorològiques adverses

Segons els experts de Meteocat, el vent bufarà principalment de component oest i sud-oest, cosa que concentrarà els efectes més bruscos a l'alta muntanya i en passos naturals de vall. Per al diumenge, es preveu que el pic d'intensitat se situï entre les 12:00 h i les 18:00 h.

| PixaBay, Efraimstochter

Quan les ratxes més fortes podran assolir i fins i tot superar els 90 km/h (25 m/s aproximadament). Aquest tipus de vents, encara que no són excepcionals a l'hivern, resulten potents com per generar inestabilitat en la infraestructura d'exteriors i en la circulació de vehicles pesants.

A més, el pronòstic contempla que la inestabilitat continuï amb menor vigor fins al dimarts, raó per la qual l'avís preventiu s'estén 24 hores. Meteocat ha assenyalat que la principal preocupació recau en la caiguda d'arbres, despreniments en façanes i obstacles que es desplacin per la via pública a causa de la força del vent. En conseqüència, Protecció Civil recomana revisar els avisos d'última hora i a les actualitzacions constants que els serveis d'emergència publiquin en els seus canals oficials.

Àrees afectades i previsions d'evolució

Les sis comarques en què s'ha activat el nivell de risc són la Val d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès i finalment també Osona. D'acord amb les imatges de referència, el color groc, que indica perill moderat, es reparteix de forma “local” en les comarques afectades.

Això suposa que no tota la superfície de la comarca experimentarà el mateix grau d'afectació. Però sí que existeix una elevada probabilitat que en certs sectors se superin aquests 25 m/s. Segons la matriu de perillositat de Meteocat, el risc es classifica en quatre escenaris: sense avís, baixa, mitjana i alta probabilitat.

En aquest cas, s'ha valorat que la probabilitat de superar les ratxes màximes es troba en uns nivells baixos o també mitjans, però suficients per activar una alerta. Qui tingui previst desplaçar-se per carretera durant el cap de setmana o a inicis de la propera setmana ha d'extremar la prudència i mantenir-se informat.