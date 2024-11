El vent continuarà assotant Catalunya divendres: Puja el risc a moltes zones

per Sergi Guillén

El vent ha estat el protagonista a Catalunya durant les darreres jornades, causant estralls a diverses comarques del territori. Ahir dimecres, els cops forts van provocar caiguda d'arbres, danys materials i complicacions en la circulació.

Zones com el litoral i prelitoral van registrar ràfegues que van superar els 20 m/s, despertant preocupació entre la població i les autoritats. Avui dijous, el panorama no ha estat més encoratjador, amb un avís meteorològic de grau 3 sobre 6 a gran part de Catalunya.

Les ràfegues han continuat generant complicacions, especialment en àrees urbanes i zones muntanyoses. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha estat monitoritzant la situació per actualitzar els avisos de risc constantment.

De cara a divendres, la situació no sembla millorar. Segons Meteocat, es preveu que el vent segueixi assotant intensament, augmentant el risc a diverses comarques.

| Gori Masip

La possibilitat de ratxes superiors a 20 m/s ha portat les autoritats a emetre un avís de nivell 3/6 per a moltes àrees. Aquest nivell intermedi assenyala que, encara que el risc no és extrem, sí que requereix mesures de precaució.

Àrees més afectades i evolució prevista

El mapa proporcionat per Meteocat mostra que el risc es concentra a les comarques del litoral i prelitoral, així com al centre del territori. La previsió indica que el vent arribarà al punt màxim entre les 13.00 i les 19.00 hores de divendres. Durant aquest període, les condicions seran més adverses, per la qual cosa es recomana a la ciutadania extremar precaucions.

A més, l'evolució del fenomen suggereix que el risc es podria estendre a altres zones que, fins ara, es mantenien menys afectades. En particular, es demana atenció a àrees muntanyoses, on el vent pot intensificar-se a causa de l'orografia del terreny.

Perills associats i mesures de precaució

El vent pot causar caigudes d'arbres, despreniments d'objectes i talls elèctrics. Les autoritats també adverteixen sobre el perill d'incendis forestals en àrees seques. A les zones urbanes, és fonamental assegurar objectes a balcons i terrasses per evitar que es converteixin en projectils.

Per als que s'han de desplaçar, especialment en vehicles alts com ara furgonetes o camions, es recomana extremar la precaució. El vent lateral pot desestabilitzar aquests vehicles i augmentar el risc d'accidents. Els vianants, per part seva, han d'evitar caminar prop d'arbres o edificis en mal estat.

Durant les darreres hores hem vist com diversos municipis han patit moltes caigudes d'arbres o pals. És per això que no cal prendre aquestes mesures de prevenció a la lleugera.

Per acabar, Meteocat i Protecció Civil han reiterat la importància de seguir els avisos oficials i no subestimar les recomanacions. La col·laboració ciutadana és clau per minimitzar els riscos i evitar situacions d'emergència durant aquestes jornades de vent intens a Catalunya.