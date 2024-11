Meteocat ho fa oficial: Empitjora la previsió, no t'acostis al mar en aquestes zones

per Sergi Guillén

En els darrers dies, Catalunya ha experimentat un canvi en les condicions meteorològiques. Les pluges persistents, acompanyades de ràfegues de vent, han marcat la pauta d'una tardor especialment inestable. Aquest escenari meteorològic ha afectat tant l'interior com el litoral, on l'estat de la mar ha arribat a nivells preocupants.

Municipis costaners, especialment al nord, han reportat onades i maror que ja comencen a causar estralls a les zones més exposades. L'arribada d'un front atlàntic ha intensificat l'activitat marítima amb vents de component nord que han provocat un augment notable de l'onatge.

Les temperatures més baixes i la humitat constant han reforçat aquesta situació, creant un còctel que eleva el risc a tota la franja costanera. Aquesta combinació de factors ha portat el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) a emetre un avís oficial de risc marítim pel dia de demà.

Onades de més de 2,5 metres: alerta al litoral nord

Meteocat ha classificat l'estat de la mar amb un nivell d'alerta 3 sobre 6, fet que implica un risc moderat-alt. L'informe adverteix de la possibilitat d'onades que superin els 2,5 metres, especialment a les zones del litoral nord, com ara l'Alt Empordà.

La situació és especialment preocupant en els trams costaners més exposats, on les marorades podrien assolir punts propers a les infraestructures portuàries i passeigs marítims.

El període crític, segons l'avís, s'estendrà des de la matinada fins a les 19.00 hores de demà. Les hores de més perill seran entre les 12 del migdia i les 18:00, moment en què s'espera que l'onatge arribi al punt més alt. A més, s'ha detectat mar de fons de component nord, fet que contribueix a fer que les onades tinguin una major persistència i força.

L'alerta no es limita únicament a l'Alt Empordà, sinó que també afecta de manera localitzada altres punts del litoral català. Meteocat ha assenyalat que, encara que el fenomen sigui més intens en algunes zones específiques, el risc es podria estendre a àrees properes.

| ACN

Per això, les autoritats han demanat la màxima precaució a tota la costa, especialment per als habitants i turistes que freqüenten platges i penya-segats.

Recomanacions per garantir la seguretat

Davant d'aquesta situació, Meteocat ha emès una sèrie de recomanacions per a la ciutadania i les autoritats locals. S'ha insistit a evitar qualsevol activitat que impliqui la proximitat a l'aigua, com ara la pesca, els esports aquàtics o les passejades per platges.

Les marorejades, combinades amb el vent, poden generar onades inesperades que arrosseguin persones o causin danys materials. Així mateix, es demana als ajuntaments de les zones afectades que reforcin les mesures preventives.

És essencial garantir que les instal·lacions públiques, com ara mobiliari urbà, terrasses i parcs, estiguin assegurades davant de les ratxes de vent i l'onatge. A més, els serveis d'emergència estan en alerta per respondre ràpidament davant de possibles incidents.

Per a les persones que viuen a àrees costaneres, Meteocat recomana estar atentes a les actualitzacions dels avisos meteorològics i evitar desplaçar-se per carreteres properes al mar si les condicions empitjoren. El respecte a les senyalitzacions i les indicacions de les autoritats és fonamental per evitar tragèdies.