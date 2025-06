Avís urgent de l'AEMET per calor intensa dels pròxims dies: preocupació màxima

per Joan Grimal

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha llançat aquest dimecres un avís especial davant l'arribada de la primera onada de calor d'aquest estiu. A partir de dissabte 28 de juny, les temperatures pujaran de manera generalitzada a gairebé tota la Península i Balears, superant àmpliament els valors normals per aquestes dates.

Un ascens tèrmic preocupant

Segons l'AEMET, un potent anticicló procedent del nord d'Àfrica serà el responsable d'aquesta situació. La massa d'aire càlid i sec que arribarà acompanyada d'intensa insolació provocarà un ascens progressiu de les temperatures. La calor es notarà ja des de divendres 27 i s'intensificarà durant el cap de setmana, afectant tant les temperatures màximes com les mínimes.

Les àrees més afectades seran el quadrant sud-oest, els valls del Guadalquivir, Guadiana, Tajo i Ebre, on els termòmetres podrien assolir entre 40 i 42 °C. En altres zones de l'interior peninsular, com la meseta Nord o els valls del Xúquer i el Segura, s'esperen màximes de fins a 38 °C.

| XCatalunya, Sarwono de FeatherpenCS, PraewBlackWhite

Nits tropicals i risc per a la salut

Un dels aspectes més preocupants d'aquest episodi serà l'augment de les temperatures mínimes. Durant els dies de l'onada de calor, les nits seran especialment caloroses, amb mínimes que no baixaran de 23-25 °C a àmplies zones del sud i del vall de l'Ebre.

Aquestes anomenades “nits tropicals” dificulten el descans i augmenten el risc de problemes de salut, sobretot entre les persones grans i col·lectius vulnerables.

| Meteocat

El Ministeri de Sanitat ha activat el protocol de vigilància per excés de temperatures. Es recomana seguir les mesures de protecció habituals: hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició prolongada al sol i extremar les precaucions amb infants i ancians.

Calitja i pols en suspensió

A més de la calor extrema, l'AEMET adverteix de l'arribada de pols en suspensió des del nord d'Àfrica. Aquest fenomen començarà a notar-se des de la tarda de diumenge, afectant principalment la meitat oest de la Península. La calitja podria reduir la qualitat de l'aire i dificultar la respiració.

La presència d'aquesta pols a l'ambient també genera certa incertesa en la previsió, ja que podria anar acompanyada de nuvolositat mitjana i alta que, en algunes zones, podria moderar lleugerament les temperatures màximes.

Quan baixaran les temperatures?

Segons l'escenari més probable, el descens tèrmic no començarà fins dimecres 2 de juliol, primer per l'oest i després estenent-se cap al nord. Tanmateix, es preveu que la calor extrema continuï afectant el sud-oest peninsular durant més temps, amb valors superiors als 38 °C fins i tot a mitjans de la setmana que ve.

A Canàries, tot i que es registrarà un augment de temperatures a les illes orientals, especialment a la zona de Gran Canaria, no s'espera que la calor arribi a nivells suficients com per declarar onada de calor.

L'AEMET recomana seguir les actualitzacions

L'AEMET actualitzarà diàriament les seves previsions i avisos durant aquest episodi de calor extrema. Recomana consultar la seva web oficial i aplicacions mòbils per obtenir informació detallada i actualitzada. Es fa una crida a la ciutadania perquè estigui atenta als nivells de risc i adopti mesures de precaució per evitar incidents relacionats amb la calor.

Aquest episodi suposa el primer gran repte de l'estiu pel que fa a meteorologia adversa i posa de manifest la necessitat d'estar preparats davant fenòmens cada cop més intensos i freqüents a causa del canvi climàtic.