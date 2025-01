Última hora de la sequera: Només un embassament català augmenta les reserves el 2025

Catalunya continua vivint una de les sequeres més greus dels últims anys. Les xifres actuals són alarmants: els embassaments de les conques internes estan al 33,29 % de la seva capacitat total. Aquesta xifra reflecteix la crítica situació en què es troba el subministrament d'aigua.

La capacitat total dels embassaments de les conques internes arriba als 700 hectòmetres cúbics. Actualment, l'aigua emmagatzemada se situa molt per sota de la mitjana històrica dels últims cinc anys. Malgrat les pluges ocasionals, l'impacte de la sequera persisteix, agreujant els reptes de la gestió hídrica a Catalunya.

Un panorama desolador per a la majoria dels embassaments

La majoria dels embassaments de les conques internes presenten nivells molt baixos. Per exemple, l'embassament de Sau està al 15 % de la seva capacitat, i Susqueda al 36 %. Altres, com Siurana, amb prou feines arriben al 10 %.

| ACN

La situació és especialment crítica en zones on aquestes reserves són fonamentals per al reg i el consum humà. No obstant això, no totes les notícies són negatives. Enmig d'aquesta crisi, un embassament ha aconseguit incrementar lleugerament el seu nivell.

Es tracta de l'embassament de Sant Ponç, ubicat a Clariana de Cardener, que actualment es troba al 51 % de la seva capacitat. Aquest augment és una excepció, ja que la resta d'embassaments no mostra millores significatives.

Sant Ponç, un cas únic

L'embassament de Sant Ponç ha experimentat un increment notable en comparació amb l'any passat. Ha passat d'estar al 27 % el 2024 al 51 % el 2025.

Aquest embassament és una excepció en el panorama general i reflecteix la importància de les condicions locals i d'una gestió eficient del recurs. No obstant això, aquest increment aïllat no és suficient per compensar la crisi generalitzada en la resta d'embassaments.

| ACN

Mesures i alternatives necessàries

Davant d'aquesta situació, s'estan estudiant diverses alternatives per millorar l'ús i la gestió de l'aigua. Entre elles, es parla d'ampliar la reutilització de l'aigua regenerada i d'invertir en infraestructures més eficients.

A més, es planteja fomentar la sensibilització ciutadana per reduir el consum en activitats quotidianes. Sense canvis importants en les polítiques i els hàbits, serà difícil revertir aquesta tendència.

Què podem esperar?

Els experts insisteixen que el context de canvi climàtic continuarà afectant les reserves d'aigua. Les pluges cada cop més irregulars dificulten la recuperació dels embassaments. A més, es planteja la necessitat urgent de noves polítiques hídriques que garanteixin un ús més sostenible de l'aigua a Catalunya.

La situació actual no només afecta el subministrament domèstic, sinó també el sector agrícola i la indústria. Sense mesures immediates i efectives, la sequera continuarà sent un desafiament creixent en els pròxims anys. La població i les autoritats han de treballar conjuntament per mitigar els efectes d'aquesta crisi hídrica.