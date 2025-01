6 comarques en risc per vent intens a partir d'ara mateix

per Sergi Guillén

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de situació meteorològica de perill per vent intens que afectarà principalment sis comarques del territori català durant les pròximes hores. Segons el butlletí oficial emès avui, s'espera que les ratxes puguin superar els 20 m/s (al voltant de 72 km/h).

Una velocitat suficient per generar incidències en carreteres, espais urbans i zones boscoses. El nivell de risc se situa en el 2 sobre 6, cosa que posa de relleu la gran necessitat de prendre precaucions i mantenir-se informat en tot moment.

Les zones més afectades

Les cinc comarques que es veuran especialment afectades per aquesta situació són el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Pla de l'Estany, el Gironès i finalment també la Selva. Encara que el mapa de risc pot variar amb el pas de les hores, les previsions inicials assenyalen que els vents s'intensificaran en zones elevades.

I en corredors on l'orografia propicia la canalització dels corrents d'aire. D'acord amb les imatges de referència, la franja de màxima alerta es prolongarà des d'aquest dimecres a les 13:00 h fins al matí de dijous, al voltant de les 7:00h.

| Andrew1Norton, Getty Images

Les autoritats meteorològiques recomanen a la població que extremi la prudència en els desplaçaments. En particular si es condueix un vehicle de grans dimensions o amb remolc, ja que el vent lateral pot comprometre l'estabilitat.

Així mateix, es recomana revisar i assegurar tots aquells elements que puguin sortir volant —tendals, testos, adorns nadalencs encara instal·lats, etcètera— ja que existeix un risc real que es desprenguin.

Precaucions a tenir en compte

El Meteocat ha insistit en la importància de consultar els seus canals oficials i les xarxes socials de Protecció Civil. Per actualitzar en temps real la informació relativa a la força i direcció de les ratxes. És probable que, en cas d'intensificar-se el fenomen, s'emetin avisos que acotin més les franges de risc o defineixin amb més precisió les localitats afectades.

No es descarta, a més, l'aparició puntual de fenòmens associats, com descàrregues elèctriques o precipitacions febles, que podrien coincidir en zones de muntanya.

Per evitar incidents de major envergadura, es reitera la conveniència de limitar al màxim els desplaçaments per carretera en hores de màxima intensitat del vent. En cas d'haver de conduir forçosament, es suggereix reduir la velocitat, subjectar el volant amb fermesa i mantenir una prudencial distància de seguretat.

Així doncs, les pròximes hores resultaran decisives per confirmar l'evolució d'aquest episodi de vent. Amb un nivell de risc 2/6 i la possibilitat de ratxes per sobre dels 20 m/s, és crucial la col·laboració ciutadana i el compliment de les indicacions de les autoritats.

D'aquesta manera, serà possible minimitzar els efectes adversos i garantir la seguretat de qui es trobin a les comarques més exposades. Mentrestant, el Meteocat continuarà supervisant la situació per proporcionar la informació més precisa i actualitzada possible.