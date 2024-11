Gir de 180 graus: El sorprenent canvi de temps que arriba aquesta setmana

per Sergi Guillén

La setmana passada va deixar una estela d'inestabilitat a tot el territori; les pluges persistents van marcar els dies, especialment a la costa i l'interior. A això s'hi van sumar temperatures baixes i vents intensos, que van complicar encara més les jornades. Molts es preguntaven quan arribaria un alleujament a aquesta situació.

La situació meteorològica va ser particularment dura a la costa cantàbrica i algunes zones de l'est peninsular. Les precipitacions contínues i el fred no van donar treva. Tot i que el canvi era esperat, pocs imaginaven la magnitud del que s'acosta.

Aquesta setmana, el panorama serà radicalment diferent, portant temperatures molt més altes del que és habitual. El vent i el mal temps van donar lloc a un cap de setmana complicat, amb nombroses incidències a diverses regions.

No obstant, la nova setmana comporta una previsió completament diferent, segons els models meteorològics. Els propers dies estaran marcats per una anomalia tèrmica positiva a gran part de la península.

Un canvi inesperat al termòmetre

Les previsions de l'AEMET confirmen un gir complet a les condicions climàtiques. A partir de dilluns i dimarts, les temperatures ascendiran notablement i deixaran enrere els valors inusualment freds per a aquesta època de l'any.

Segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques (ECMWF), Espanya experimentarà un augment tèrmic que situarà les mitjanes molt per sobre del que és habitual.

El mapa d‟anomalies tèrmiques mostra un predomini del color vermell intens sobre la península. Això reflecteix pujades de fins a 5 graus per sobre del que és normal en algunes zones. Fins i tot regions de l'interior i l'altiplà, tradicionalment fredes en aquesta època, es veuran beneficiades per aquest canvi.

Als arxipèlags, la situació no serà diferent. Les Canàries i les Balears també experimentaran temperatures càlides, pròpies de finals d'estiu. Aquest increment tèrmic, encara que inesperat, serà ben rebut després d'una setmana marcada per la humitat i el vent.

Pluges, una notable disminució

A més a més de l'augment tèrmic, les pluges també es reduiran considerablement. Segons les dades de l'ECMWF, les precipitacions seran inferiors a la mitjana a tota la costa cantàbrica, l'est peninsular i els arxipèlags.

| PixaBay

Aquesta anomalia és destacable per al novembre, un mes tradicionalment humit. Tot i que algunes àrees rebran pluges lleugeres, aquestes seran esporàdiques i de poca intensitat.

Els models indiquen que zones de l'est i el sud, propenses a fortes pluges de tardor, tindran un respir. Aquest descens de les precipitacions podria estendre's fins al proper cap de setmana, consolidant una setmana majorment seca.

Impacte al dia a dia

El canvi meteorològic comporta no només alleugeriment, sinó també oportunitats per gaudir d'activitats a l'aire lliure. Tot i això, les temperatures inusualment altes per a aquesta època també plantegen dubtes sobre l'impacte del canvi climàtic.

Aquest episodi se suma a altres esdeveniments d'anomalies tèrmiques registrades els darrers mesos. Així, doncs, aquesta setmana suposarà un parèntesi en el mal temps que va marcar el novembre.

Les temperatures agradables i l'absència de pluges brindaran una oportunitat perfecta per aprofitar els dies abans que l'hivern es torni a imposar.