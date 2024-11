Avís d'última hora del Meteocat: Canvis a la incidència del vent avui

per Sergi Guillén

La setmana passada, Catalunya va viure episodis de vent que van causar incidents rellevants a diverses comarques. Algunes zones van experimentar caigudes d'arbres, danys a estructures i talls d'electricitat. Les ràfegues de vent van superar els 30 m/sa punts alts, deixant efectes visibles en espais urbans i naturals.

Els serveis d'emergències van treballar intensament per atendre les incidències derivades del vent. Les intervencions van incloure aclarir carreteres, assegurar zones afectades i reparar danys en infraestructures públiques. Aquest tipus de fenòmens, encara que habituals en certes èpoques, requereixen planificació per mitigar riscos.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va emetre diversos avisos la setmana passada per advertir la població. Aquestes alertes van permetre preparar els ciutadans davant de possibles perills. Tot i això, els forts vents van tornar a posar a prova la resistència d'algunes infraestructures.

L'avís per al dia d'avui

Avui Meteocat ha actualitzat l'alerta meteorològica per advertir sobre el vent a Catalunya. L'avís assenyala ràfegues que poden superar els 25 m/s entre les 7.00 i les 19.00. Aquestes ratxes no seran tan contundents com les viscudes la setmana passada, però tot i així cal tenir molta precaució.

Les zones més afectades inclouen comarques del nord i l'oest, especialment en àrees muntanyenques on es preveuen les ràfegues més intenses. El nivell de perill es classifica com a moderat, amb un índex de 3 sobre 6.

Les comarques que hi ha dins aquest risc més alt són la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès. Després, en un risc més moderat, tenim el Priorat, les Garrigues, la Conca de Barberà, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i finalment el Berguedà.

El vent previst per avui arriba amb direcció sud, intensificant-ne l'impacte en àrees més exposades. Les regions identificades amb més risc abasten una extensió considerable, afectant tant entorns rurals com urbans. Segons la matriu de perill publicada, la probabilitat de superació dels límits establerts es manté alta.

| Gori Masip

Els experts demanen precaució

Des de l'inici del dia, els serveis d'emergència i de protecció civil estan en alerta. Es recomana evitar activitats a l'aire lliure a zones forestals o àrees obertes amb alta exposició al vent. A més, es recorda assegurar elements mòbils a balcons o jardins per evitar accidents.

La previsió indica que les condicions de vent seran més severes durant el matí i el migdia. Entre les 12.00 i les 18.00, el risc continuarà alt en àrees específiques. Tot i això, s'espera una lleu millora cap a la tarda en algunes zones.

El Meteocat segueix monitoritzant l'evolució del fenomen per actualitzar la informació en temps real. Els ciutadans poden consultar la seva web i les xarxes socials per mantenir-se informats. La col·laboració i la prevenció són clau per minimitzar els efectes adversos del vent.