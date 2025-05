Adeu al drama: Bones notícies per als 3 pitjors embassaments catalans

Catalunya continua consolidant la seva estabilitat hídrica, amb les reserves d'aigua als embassaments assolint aquest dijous 29 de maig un notable 80,61%, lleugerament superior al 80,53% registrat ahir. Encara que aquest increment és mínim, l'anàlisi diària revela tendències que aporten tranquil·litat generalitzada i bones notícies per als embassaments més crítics de la regió.

Especial atenció mereix avui l'embassament de Sau, que després de diversos dies consecutius amb xifres negatives, ha aconseguit invertir aquesta tendència i mostra una lleugera però significativa recuperació. Aquest embassament, situat a Vilanova de Sau, assoleix avui una capacitat del 63,05%, davant el 62,73% registrat ahir. Tot i que la millora és modesta, representa un canvi important donat el context recent de disminucions sostingudes. Fa just un any, Sau mostrava un preocupant 26,98%, per la qual cosa la situació actual continua sent marcadament millor i ofereix perspectives optimistes per a l'estiu.

Si Sau protagonitza bones notícies, els embassaments de Siurana i Riudecanyes, els dos amb pitjor estat actual a Catalunya, també reben un impuls esperançador gràcies a importants mesures anunciades per la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque. Tots dos embassaments es mantenen en xifres preocupants (26,15% a Siurana i 61,17% a Riudecanyes), tot i que les iniciatives anunciades permeten mirar al futur amb més optimisme.

| ACN

Mesures per a Siurana i Riudecanyes

Paneque ha confirmat avui la creació d'una nova taula de diàleg específica per a l'àmbit Siurana-Riudecanyes, l'objectiu principal de la qual serà millorar l'autosuficiència hídrica en aquesta zona especialment castigada per la sequera. La nova taula busca reprendre els esforços interromputs el 2021 per la pandèmia i diversos períodes electorals, aspirant a assolir acords que garanteixin la suficiència hídrica per a tots els usos i elevin la qualitat ambiental del riu Siurana.

D'entre les mesures concretes destaca la instal·lació d'una estació de regeneració d'aigua a la depuradora de Reus, pressupostada en 8 milions d'euros, capaç de subministrar 200 litres per segon per a les necessitats de reg del Baix Camp. També es contempla la construcció d'una gran bassa d'emmagatzematge, amb una inversió de 16 milions d'euros addicionals.

| Govern

Així mateix, la Generalitat impulsa projectes estratègics com la connexió de Guiamets, prevista ja per a aquest mateix any amb una inversió de 5,5 milions, i la connexió del Garrigues Sud, que es preveu finalitzar el 2026 amb un cost de 6 milions d'euros.

A més, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) recentment ha concedit ajuts per valor de 4,2 milions d'euros per reforçar la garantia de l'abastament hídric a les conques del Siurana, Riudecanyes i Montsant. Aquests fons financen des del transport d'aigua en camions cisterna fins a millores substancials en potabilització, conduccions i noves captacions.