La meteorologia no respecta la vigília de Sant Joan, 3 alertes: Calor, pluges i ozó

Sant Joan a Catalunya sempre ha estat sinònim de carrers plens, fogueres, petards i un aire de revetlla únic. Aquest any, però, l’expectació va molt més enllà de la tradicional celebració. A mesura que avança la jornada, el protagonisme se’l reparteixen el cel i l’atmosfera, amb una situació meteorològica que obliga a mirar, més que mai, les alertes oficials. Tres avisos diferents se superposen sobre el mapa català en un dels dies més assenyalats del calendari: un còctel meteorològic que ningú podrà ignorar.

Calor intensa a l’interior i prelitoral: alerta a cinc comarques

La primera alerta la llança el mateix termòmetre. El Meteocat ha activat un avís preventiu per calor intensa per a les comarques de Segrià, Noguera, Pla d'Urgell, Vallès Occidental i Baix Llobregat. En aquests territoris, el mercuri pot assolir valors propis de ple estiu, amb màximes que superaran àmpliament els 35 °C i mínimes nocturnes que no baixaran dels 22-26 °C. L’ambient serà especialment xafogós durant la tarda i les primeres hores de la nit, just en el moment de màxima activitat de la revetlla.

Aquest episodi de calor, catalogat amb un nivell 1/6 de perill, es mantindrà actiu des del migdia i durant tota la tarda, amb especial incidència als valls de l’interior i zones urbanes de l’àrea metropolitana de Barcelona. La calor acumulada als carrers i l’escàs refresc nocturn auguren una nit de Sant Joan marcada per la xafogor i la sensació d’incomoditat tèrmica

| Canva

Avís per pluges intenses al Pirineu oriental i el prepirineu: risc de tempesta

No serà només la calor qui marcarà el ritme de la vigília. Els models meteorològics insisteixen en el desenvolupament de nuvolositat d’evolució a partir del migdia, especialment al Pirineu oriental i el Prepirineu. El Meteocat manté una alerta de precipitacions intenses per a les comarques de l’Alt Empordà, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Berguedà i Ripollès.

En aquestes zones, la possibilitat de ruixats localment forts i tempestes pot alterar la tranquil·litat de la tarda i les primeres hores de la nit. L’avís inclou la probabilitat que se superin els 20 mm en tot just 30 minuts, cosa que pot derivar en xàfecs intensos, acompanyats localment d’aparell elèctric i, fins i tot, calamarsa. Segons el Meteocat, el risc és local i moderat (nivell 1/6), però suficient com per prendre precaucions, especialment en celebracions a l’aire lliure al nord de la Catalunya central i comarques pirinenques.

L’ozó, el tercer actor: qualitat de l’aire en el punt de mira

La tercera alerta la protagonitza un enemic invisible: l’ozó troposfèric. Les altes temperatures i la radiació solar afavoreixen l’acumulació d’aquest contaminant, sobretot en àrees urbanes i valls interiors. El Departament de Transició Ecològica ha activat un avís preventiu per possibles superacions del llindar d’informació a la Plana de Vic, la Catalunya Central i el Vallès-Baix Llobregat.

La presència d’ozó en concentracions elevades pot afectar la salut, especialment a infants, persones grans i persones amb malalties respiratòries. Es recomana limitar les activitats físiques a l’aire lliure durant les hores centrals del dia i seguir atentament les indicacions de les autoritats sanitàries