Twitter crema perquè no etiqueten Cacaolat en català: les alternatives que sí que ho fan

per Pol Nadal

Cada cop són més els consumidors catalans que valoren que els productes que compren als supermercats estiguin etiquetats en la seva llengua. Excepte Bonpreu Esclat, que etiqueta els productes de la seva marca blanca únicament en català, aquesta llengua és residual als supermercats. Més del 90% dels productes tenen informació únicament en castellà i alguns d'ells en format bilingüe.

A les xarxes socials, en concret a la xarxa social X, hem conegut un nou testimoni. Un comprador de Bonpreu s'ha queixat que els batuts de xocolata Cacaolat estan etiquetats únicament en castellà i els compara amb els batuts de la marca blanca de l'empresa de Masies de Voltregà.

Així mateix, dona informació d'una empresa que elabora un batut que es distribueix bàsicament a Mallorca. Es tracta de Laccao. Està etiquetat en català i en castellà, però ja és molt més que Cacaolat.

| XCatalunya

Batuts de xocolata

Els batuts de xocolata són una de les begudes làcties més populars i consumides, especialment entre els més joves. Als supermercats és habitual trobar una gran varietat de marques, presentacions i versions que s'adapten a tota mena de gustos i necessitats. Solen estar disponibles tant a la secció de refrigerats com a la de productes de llarga durada, i es comercialitzen en envasos individuals o familiars.

Pel que fa als ingredients, la base principal de qualsevol batut de xocolata és la llet, que pot ser sencera, semidesnatada o desnatada depenent del producte. A la llet s'hi afegeix cacau desgreixat en pols, que és el responsable del sabor característic d'aquests batuts.

A més, la majoria dels productes incorporen sucre en quantitats variables, tot i que els darrers anys han proliferat les versions amb menys sucre o sense sucres afegits, en resposta a la demanda d'alternatives més saludables. Per millorar la textura i evitar que els ingredients se separin, els fabricants utilitzen estabilitzants com els carragenats o la goma guar.

| BonpreuEsclat, XCatalunya

També és habitual trobar aromes, sobretot de vainilla, i una petita quantitat de sal per potenciar el sabor. De vegades, especialment en les gammes infantils, els batuts inclouen altres ingredients com xarop de glucosa, llet en pols, emulgents i fins i tot vitamines i minerals afegits amb l'objectiu d'enriquir el valor nutricional del producte.

Si analitzem els valors nutricionals aproximats d'un batut de xocolata clàssic, veiem que per cada 100 mil·lilitres l'aportació calòrica sol situar-se entre 70 i 90 quilocalories. El contingut en greixos varia normalment entre 1,5 i 2,5 grams, dels quals aproximadament la meitat correspon a greixos saturats. La quantitat d'hidrats de carboni oscil·la entre 11 i 13 grams, essent els sucres els principals responsables d'aquesta aportació, amb valors que poden anar de 9 a 12 grams.

Pel que fa a les proteïnes, el més habitual és trobar-ne entre 2,5 i 3,5 grams per cada 100 mil·lilitres. El contingut en sal és baix, voltant els 0,12 a 0,15 grams, mentre que el calci sol estar present en quantitats de 120 a 140 mil·ligrams, una quantitat interessant per cobrir part de les necessitats diàries d'aquest mineral. En les versions “sense sucre afegit”, els valors d'hidrats i sucres es redueixen significativament, ja que s'utilitzen edulcorants com la sucralosa o l'acesulfam K en lloc del sucre convencional.

Marques més populars

Als supermercats espanyols, les marques més populars de batuts de xocolata inclouen Cacaolat, una beguda d'origen català que s'ha convertit en un clàssic tant en la seva versió tradicional com en les seves opcions light i sense lactosa. Puleva és una altra marca de referència que aposta per la llet semidesnatada i ofereix variants enriquides amb vitamines, pensades especialment per a infants i adolescents.

Pascual, per la seva banda, ofereix batuts de xocolata amb llet, sucre, cacau, estabilitzants i aromes, disponibles en diferents formats. Kaiku destaca pels seus batuts refrigerats i la seva gamma sense lactosa, pensada per a persones amb intoleràncies. També s'ha sumat a aquesta tendència el Cola Cao Shake, inspirat en el conegut cacau soluble, que combina llet amb la barreja de cacau característica de la marca.

| Dean Drobot, XCatalunya

Importància d'etiquetar en català

La presència d'etiquetes en català als productes de supermercat té una importància molt significativa per als consumidors catalans, molt més enllà d'una simple qüestió lingüística. Per començar, l'etiquetatge en català garanteix que els ciutadans puguin accedir a la informació rellevant sobre els aliments i productes que compren en la seva llengua pròpia i habitual.

Això és essencial no només per una qüestió de comoditat, sinó també per assegurar que el consumidor entén perfectament les instruccions d'ús, els ingredients, els possibles al·lèrgens, la data de caducitat o les recomanacions de conservació. Quan tot això apareix en català, es redueix el risc de malentesos i es facilita una compra informada i segura.

Però la importància de l'etiquetatge en català va més enllà de la funció pràctica. Per a molts consumidors, veure el català als envasos representa un reconeixement a la seva identitat, a la seva cultura i als seus drets lingüístics. En una societat on la llengua catalana és un element central de la vida diària, disposar de productes etiquetats en català ajuda a normalitzar-ne l'ús en tots els àmbits, també en el sector comercial.

| Twitter, XCatalunya

A més, fomenta la sensació de pertinença i de respecte cap als hàbits de consum locals. No es tracta només que els productes internacionals siguin traduïts, sinó també que les marques locals i nacionals apostin pel català com un valor afegit de proximitat i empatia amb el client.