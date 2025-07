Trapero entra en campanya contra Aliança Catalana

Vergonya. El que ha passat avui a Reus no és propi d’un estat democràtic, sinó d’un règim autoritari que ja no dissimula. Josep Lluís Trapero, Major dels Mossos i ara també Director General de la Policia, ha executat una ordre política amb nom i cognoms: silenciar Aliança Catalana en plena precampanya electoral.

Aquest matí, agents dels Mossos d’Esquadra han aixecat acta contra una parada legal d’Aliança Catalana pel simple fet de tenir a la paradeta uns bitllets simbòlics de deportació destinats als immigrants il·legals. Ni insults, ni agressions, ni incitació. Només informació política i denúncia. I per això: repressió.

Una escena pròpia de la Stasi o de la Brigada Político-Social

L’escena ha estat dantesca: uniformats identificant voluntaris, intimidant simpatitzants i aixecant acta per repartir octavetes. Com si fóssim a la RDA. I sí, el paral·lelisme amb la Stasi és més que adequat. Només falta la gabardina i la màquina d’escoltar darrere la paret.

La presidenta d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha esclatat a les xarxes:

“Seguint directrius polítiques del PSOE, els Mossos aixequen acta contra una parada d'Aliança Catalana per la campanya dels bitllets de deportació d'immigrants il·legals.

Qui vulnera la llei d'estrangeria són ells, i qui acaba investigat som nosaltres... INCREÏBLE.”

Més de 25000 visualitzacions en pocs minuts. Una onada de suport ciutadà que ha desbordat Twitter (ara X) i ha deixat en evidència l’estat policial encobert que volen imposar.

Parlon i Trapero: tàndem repressiu al servei del règim

Fonts internes d’Aliança Catalana a Tarragona són clares: l’ordre ha sortit del despatx de Núria Parlon, consellera d’Interior, i s’ha executat per un "polític amb galons" que fa temps que ha oblidat què significa servir el poble.

Trapero, que fa set anys era idolatrat per l’independentisme, ha mutat en una caricatura sinistra del que havia estat. De defensar urnes a perseguir pancartes. De protegir el dret de protesta a perseguir el dret d’opinió.

Criminalitzar Aliança Catalana per defensar la legalitat

El motiu real? Que Aliança Catalana diu el que molts pensen i que ningú s’atreveix a verbalitzar: qui entra il·legalment ha de ser deportat. Així de simple. Així de legal. Però això incomoda el discurs multiculturalista i suïcida del PSC i dels seus socis. I per això cal silenciar-los. A qualsevol preu.

Però s’equivoquen. Perquè l’efecte és el contrari: més gent indignada, més suport popular i més determinació per continuar. Aliança no es rendeix. Aliança no calla.

Suport massiu i indignació creixent

Entre les milers de mostres de suport a Orriols, destaquen les de Maria Rosa Comellas, Aurora Fornos, Angel Brossa o Anthony Sánchez, que ha clavat el missatge: “El PSOE actua com la Inquisició. Han de marxar.”

I no li falta raó. Perquè mentre els islamistes ocupen places, l’extrema esquerra crema contenidors i les entitats separatistes subvencionades imposen el seu relat amb total impunitat, els que molesten reben la visita dels Mossos. Vergonya nacional.

Un atac frontal a la democràcia

Que un cos policial persegueixi un partit legal amb representació al Parlament per repartir fulletons polítics és senzillament un escàndol majúscul. Però no ens enganyem: forma part del full de ruta del règim del 155 reloaded. I és per això que cal aixecar la veu. On és la Junta Electoral? On són els col·legis d’advocats? On és Europa? Què més ha de passar perquè algú digui prou?

Trapero, el nou comissari polític del règim

A partir d’avui, molts catalans deixen de veure en Trapero un policia, i el veuen pel que és: un comissari polític al servei del règim colonial socialprocessita. No defensa la llei. Defensa un relat. No garanteix drets. En trepitja uns quants.

Però Aliança Catalana no s’arronsa. Continuarà denunciant la invasió migratòria, exigint la deportació dels il·legals i defensant el poble català sense demanar perdó. I si això molesta a Parlon, a Trapero i a tota la colla de subvencionats, és que van pel bon camí.