Tiren fang a Felip VI i a Mazón: Pedro Sánchez ha fugit

Durant el recent temporal de DANA a València, s'ha posat en evidència la manca de coordinació i la gestió deficient de les administracions per fer front a aquest fenomen. El qual, encara que extrem, havia estat previst pels meteoròlegs. La tempesta va deixar moltes zones de la comunitat en situacions crítiques: carrers i carreteres intransitables, infraestructures fetes malbé, talls d'electricitat.

En definitiva, situacions de risc per a la població que, en molts casos, no es va informar amb l'anticipació ni les mesures de seguretat necessàries. La resposta de les administracions locals, autonòmiques i nacionals ha estat criticada tant per la seva lentitud com per la manca de col·laboració efectiva entre institucions. Això va afectar directament tots els ciutadans que no sabien a què atenir-se i van veure com les mesures de protecció arribaven molt tard o no eren suficients.

La població mostra la seva indignació

La visita de Felip VI, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i el president del Govern, Pedro Sánchez, a Paiporta ha desencadenat una sèrie d'incidents i tensions. El que pretenia ser una visita per mostrar suport als afectats per la DANA a la Comunitat Valenciana es va convertir en un escenari d'esbroncades, insults i llançaments de fang. A les xarxes socials, diversos usuaris han compartit imatges i comentaris sobre els moments de tensió viscuts.

Tant els Reis com Mazón i Sánchez van ser objecte d'insults i esbroncades per part dels presents, que van manifestar el seu descontentament. La comitiva va ser rebuda amb pluja de fang i de tot a Paiporta, suggerint que l'ambient estava clarament en contra dels líders polítics. Els ciutadans semblaven esperar-se aquest tipus de situació, atès el clima de cansament que es percep a la regió després dels recents fenòmens meteorològics.

Els valencians presents llançaven insults directes a Pedro Sánchez, cridant-li “Pedro Sánchez, fill de puta” mentre el Rei Felip VI intentava mantenir la calma i enfrontar la situació. Aquesta reacció reflecteix la frustració i la desconfiança que alguns ciutadans senten envers els seus representants en moments crítics.

El Rei Felip VI va ser rebut amb crits d'assassí i que alguns dels presents fins i tot li van llançar objectes. Davant d'aquesta situació, la policia i els membres de seguretat van haver d'intervenir per protegir el monarca utilitzant un paraigua, en un intent de bloquejar els objectes que llançaven els manifestants. Aquesta mesura de seguretat subratlla la gravetat del descontentament popular en aquesta trobada.

Així, tant Felip VI com Pedro Sánchez van haver de ser evacuats del lloc a causa de l'hostilitat de l'ambient. L'incident ha suscitat nombrosos comentaris en xarxes socials, la majoria de suport als manifestants, destacant que la població està farta que se'n riguin. Un episodi semblant va tenir lloc ahir a un Mercadona de València, on va estar Juan Roig i també va ser increpat per posar en perill la vida dels seus treballadors.