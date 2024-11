Clar missatge de l'ACA pel temporal a Catalunya: 'No...'

per Sergi Guillén

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha llançat un missatge d'advertència a les xarxes socials davant la situació meteorològica que afecta Catalunya. Subratllant la importància d'extremar les precaucions en relació amb els rius i els torrents. La publicació, en què utilitzen gràfics i un llenguatge clar, recalca la necessitat d'evitar acostar-se a les zones properes a les lleres d'aigua a causa de l'increment de cabal.

Precaucions clares i directes

A la seva piulada, l'ACA ha estat contundent: "Precaució i eviteu apropar-vos a les ribes dels rius". Aquesta crida a la prudència també insta a no creuar zones baixes ni passos inundables, atès que el temporal podria provocar augments sobtats al cabal de rius i torrents.

Això suposa un risc considerable per a les persones que es trobin en aquests llocs. L'ACA subratlla la importància de seguir totes les indicacions d'Emergències de Catalunya (@emergenciescat) per evitar accidents i minimitzar-ne els riscos durant aquest període de pluges intenses.

Actualització de l'avís meteorològic

Per part seva, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) també ha emès un avís de situació meteorològica de perill a causa de la intensa pluja. En una piulada compartida, Meteocat informa que l'avís està en vigor des de les 07:00 de diumenge fins a les 19:00 de dilluns.

Destacant la possibilitat de precipitacions que superin els 40 mm en tot just més de 30 minuts. Aquest tipus de pluja intensa pot generar diverses inundacions a zones urbanes i rurals, així com un increment en el cabal dels rius, tal com adverteix l'ACA.

El pronòstic de pluges abasta la major part del territori català, amb especial incidència a les comarques del sud i també el litoral, on s'esperen acumulacions d'aigua més grans. Les autoritats meteorològiques recomanen estar atents als canvis a la previsió, ja que la situació pot evolucionar ràpidament en funció de les condicions atmosfèriques.

| Pexels

Riscos associats i recomanacions de seguretat

Tant l'ACA com Meteocat insisteixen en la importància d'evitar zones amb risc d'inundació, especialment en moments de pluja intensa per reduir el perill d'accidents. Les àrees de més risc són aquelles amb lleres d'aigua properes o amb pendents pronunciats. On l'aigua pot baixar amb gran rapidesa i força, arrossegant materials i posant en perill els qui estiguin a prop.

A més, s'aconsella a tota la població no circular pels passos subterranis, túnels o vies situades a cotes baixes. Aquests llocs solen ser propensos a acumular grans quantitats d'aigua durant episodis de pluges torrencials. Alhora, es recorda que en les diferents situacions d'emergència és crucial seguir les recomanacions de les autoritats i estar informat a través de canals oficials.