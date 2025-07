Terror processista con una nueva encuesta que confirma el éxito de Aliança Catalana

No pasará, pero es un dato a tener en cuenta. Sílvia Orriols y el entorno de Aliança Catalana han dejado claro en más de una ocasión que no se presentarán en las elecciones del Estado español. El partido independentista entiende la política en clave catalana y no repetirá la fórmula de la CUP. Los antisistema decidieron concurrir a las elecciones al Congreso de los Diputados, para obtener 2 parlamentarios innecesarios.

Albert Botran y Mireia Vehí tuvieron la oportunidad de conocer la vida madrileña de primera mano. Ya lo habían hecho antes célebres autonomistas catalanes como Josep Antoni Duran Lleida, Joan Tardà y Gabriel Rufián. "A Madrid no se viene a hacer amigos", dijo recientemente Míriam Nogueras. Algo que en Aliança Catalana tienen claro. La política catalana se hace desde Catalunya.

Precisamente, son dos los diputados que obtendría el partido nacionalista si concurriera a los comicios. Así se desprende de una encuesta publicada por El Español y elaborada por SocialMétrica.

| Parlament de Catalunya

El PSOE cae por primera vez de los 100 diputados y tendría 99 butacas. El PP mantendría su escalada pese a los últimos escándalos de corrupción en torno a Cristóbal Montoro. Los populares conseguirían 154 diputados. VOX 54. Sumar 8 y Podemos 3.

ERC, EH Bildu y Junts 7. El PNV 5. BNG 3 y otros partidos regionalistas como Coalición Canarias, Teruel Existe u otros que pudieran presentarse, tendrían 2 diputados más para completar los 350 escaños.

Cae la izquierda

Las conclusiones son muy claras. Con el descenso del PSOE, de Sumar y de Podemos, el batacazo de los socialdemócratas y comunistas es claro. Por el contrario, la derecha liberal del PP y la extrema derecha de VOX escalan posiciones y, sumados, conseguirían una mayoría absoluta récord en España. Con creces, superarían los 182 de José María Aznar del año 2000.

| Parlament de Catalunya

Lectura en Catalunya

En Catalunya la lectura se hace en clave socialprocesista. Los partidos autonomistas y procesistas han mostrado su preocupación por el auge del partido de Sílvia Orriols y debaten entre hacer nuevos cordones sanitarios. Unos cordones sanitarios que, hasta el momento, han resultado infructuosos.

Recientemente, el CEO publicó una encuesta en la que explicábamos el auge de Aliança Catalana si se celebraran hoy elecciones en el Parlament. En este sentido, dijimos que el partido de Sílvia Orriols obtendría más de 10 diputados, dejando atrás los 2 actuales.