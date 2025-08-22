Avís urgent del Meteocat: 5 comarques afectades per pluges intenses, comença ja

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha llançat un avís urgent. La previsió anuncia un episodi de pluges intenses que ja ha començat. L'alerta afecta diverses zones de Catalunya i durarà diverses hores. La situació exigeix precaució i seguiment constant de la informació oficial.
Segons les dades publicades per Meteocat, l'avís regeix des d'aquesta tarda. La franja horària més crítica anirà des de les 20:00 hores. El fenomen s'allargarà fins a les 02:00 de la matinada de dissabte. S'espera superar els 20 mil·límetres d'aigua en només 30 minuts.
Intensitat de la precipitació i grau de perill
El grau de perill establert és de nivell 1 sobre 6. Això significa que la previsió contempla ruixats forts però localitzats en certes comarques. La pluja podria estar acompanyada puntualment de tempesta, calamarsa o pedra petita. El risc, tot i que baix a l'escala, no s'ha d'infravalorar.
L'avís adverteix especialment sobre la possibilitat d'acumulacions ràpides d'aigua. Aquesta circumstància pot provocar basses a carreteres i problemes de mobilitat urbana. A més, existeix risc d'inundacions en zones baixes i pròxims cursos fluvials. Meteocat recomana seguir les instruccions dels serveis de protecció civil.
Les cinc comarques sota el focus de l'alerta
Les comarques assenyalades al mapa oficial són Anoia, Bages, Osona, Vallès Oriental i Moianès. Totes elles concentren la major probabilitat de precipitacions intenses en poc temps. Es tracta d'una franja central de Catalunya que sol ser molt sensible. Especialment a l'estiu, aquestes zones experimenten tempestes breus però de gran força.
Les autoritats recorden que l'avís és de caràcter local. Això significa que els ruixats no s'estendran de manera uniforme a tot el territori. Algunes poblacions podran registrar forts xàfecs, mentre que d'altres amb prou feines rebran pluja. La dificultat rau a preveure la localització exacta de les tempestes.
Evolució prevista al llarg de la jornada
Els models meteorològics preveuen que la major activitat es concentri a la franja nocturna. Entre les 20:00 i les 02:00 es registrarà el gruix de les precipitacions. La intensitat anirà en augment progressivament, assolint pics d'especial rellevància cap a mitjanit.
Meteocat informa que, tot i que el nivell d'alerta és baix, les pluges podrien sorprendre. Els episodis de pluja torrencial a l'estiu es caracteritzen per la seva brusquedat. De fet, la previsió apunta a intervals molt curts d'alta precipitació. Per això, es recomana màxima prudència durant les properes hores.
Un estiu marcat per episodis de pluja intensa
Meteocat insisteix que, malgrat la localització de l'avís, el seguiment és clau. Les previsions meteorològiques s'actualitzen constantment al llarg del dia. Els ciutadans han de consultar canals oficials per conèixer qualsevol canvi d'última hora. D'aquesta manera, la població estarà preparada per actuar si la situació empitjora.
L'avís de Meteocat activa l'atenció en cinc comarques catalanes. Anoia, Bages, Osona, Vallès Oriental i Moianès estaran sota especial vigilància. Les pluges intenses podrien deixar més de 20 mil·límetres en 30 minuts. L'episodi durarà des de les vuit del vespre fins a la matinada.
La recomanació general és clara: precaució, seguiment informatiu i responsabilitat ciutadana. Tot i que el grau de perill sigui 1 sobre 6, l'amenaça existeix. Les pluges torrencials localitzades sempre suposen un risc afegit a l'estiu. Catalunya es prepara per a una nit de cels moguts i episodis intensos d'aigua.