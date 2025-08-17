La temperatura a què s'ha arribat a Barcelona: Rècord històric

Un mantell d'aire dens i càlid s'ha apoderat de la ciutat de Barcelona durant el dia, convidant a buscar refugi a l'ombra. Els carrers han presentat una quietud inusual en les hores centrals del dia, mentre el sol imposava el seu domini amb una força extraordinària.
El murmuri habitual de la metròpoli semblava haver-se esvaït, substituït per una atmosfera expectant i una calor que se sentia profunda a l'ambient. Aquest escenari preparava el terreny per a una notícia que quedaria inscrita als annals climatològics de la capital catalana aquest mes d'agost.
L'històric Observatori Fabra, centinella climàtic de la ciutat des de la seva talaia a la muntanya del Tibidabo, ha estat testimoni directe d'aquest esdeveniment excepcional. Els seus termòmetres, calibrats amb precisió al llarg de més d'un segle, han marcat aquest dissabte una temperatura màxima de 38,9 graus Celsius.
Aquesta xifra no és un valor més a l'estadística diària, sinó que representa la temperatura més elevada mai registrada en un mes d'agost. S'ha pulveritzat així l'anterior rècord per a aquest mes en els 112 anys d'història de l'observatori, confirmant la magnitud de l'episodi. És important matisar que aquesta dada no supera el rècord absolut de la ciutat, que es manté en els 40°C assolits al juliol de 2024.
L'origen d'aquest episodi de calor excepcional
La causa principal d'aquestes temperatures tan extremes la trobem en l'arribada d'una potentíssima massa d'aire saharià molt càlida i seca. Aquest fenomen es veu reforçat per una situació de gran estabilitat atmosfèrica, dominada per un robust anticicló que actua com una tapadora.
Aquest anticicló impedeix la renovació de l'aire i provoca un escalfament progressiu de les capes més baixes de l'atmosfera per subsidència. Aquest mecanisme comprimeix l'aire i l'escalfa encara més, generant una autèntica cúpula de calor que afecta àmplies àrees, amb especial virulència al nord-est. L'absència de nuvolositat significativa ha permès, a més, una insolació màxima durant tota la jornada, contribuint a elevar encara més els termòmetres a tota la regió.
Barcelona davant del mirall: la ciutat i el seu microclima
El valor registrat al Tibidabo adquireix una rellevància encara més gran quan considerem els microclimes que coexisteixen dins la mateixa Barcelona. Mentre l'observatori se situa en un entorn natural com Collserola, les temperatures al nucli urbà han estat igualment sufocants.
El conegut efecte illa de calor s'ha fet notar amb força, provocant que l'asfalt i els edificis absorbissin i alliberessin una quantitat ingent de radiació. Aquest fenomen eleva els termòmetres diversos graus per sobre de les zones perifèriques, intensificant la sensació tèrmica per als ciutadans. La brisa marina, que normalment exerceix de regulador tèrmic, ha arribat molt afeblida i escalfada.
El que ens espera: un diumenge encara més intens i recomanacions
Lluny de remetre, tot apunta que la jornada de diumenge podria ser fins i tot més intensa que la d'avui, marcant el pic d'aquesta onada de calor. Els models meteorològics suggereixen que les temperatures podrien escalar lleugerament, posant a prova de nou els registres històrics a diverses comarques catalanes.
Davant d'aquesta situació, és fonamental extremar les precaucions per minimitzar els riscos associats a les altes temperatures. Es recomana encaridament evitar l'exposició solar directa durant les hores centrals del dia, entre les dotze del migdia i les cinc de la tarda. És crucial mantenir una hidratació constant, beure aigua amb freqüència fins i tot sense tenir set, i prestar especial atenció a les persones vulnerables.