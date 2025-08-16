Imma Solé (Protecció Civil) alerta per la calor: 'Diumenge...'

Un advertiment contundent ha posat en alerta la població davant d'un fenomen meteorològic que assolirà la seva màxima intensitat en les pròximes hores. Les autoritats han activat tots els protocols de seguretat i llancen una crida urgent a la prudència de la ciutadania.
S'espera que la jornada dominical marqui un punt d'inflexió crític en l'actual episodi d'altes temperatures. La situació exigeix la màxima col·laboració per evitar incidents greus en un context de vulnerabilitat extrema.
La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha detallat la gravetat de la situació en una compareixença aquest dissabte. Ha advertit que diumenge serà "el pitjor dia" de la intensa onada de calor que assota Catalunya. Les previsions meteorològiques apunten a registres que podrien escalar fins als 44°C, especialment a la zona sud de la comunitat.
Solé va qualificar la jornada com d'un nivell de perillositat "sis de sis", la màxima escala possible. La calor serà generalitzada i molt forta, acompanyada a més de nits equatorials que s'estendran més enllà del litoral.
Recomanacions davant d'una calor extrema
Davant d'aquest panorama tan preocupant, Imma Solé ha insistit en la necessitat d'adoptar mesures d'autoprotecció de manera rigorosa. "Hem de tenir molta cura de no estar sota la insolació del sol", ha declarat, demanant limitar al màxim les activitats físiques.
Les hores centrals del dia, tant de dissabte com de diumenge, seran les més complicades i perilloses. Ha fet una crida específica per assegurar la correcta hidratació dels col·lectius més vulnerables. Les persones grans, els malalts crònics i els infants petits han de beure aigua amb freqüència.
En cas d'observar qualsevol símptoma de cop de calor o emergència mèdica, la indicació és clara i directa. "Si pensem que algú pot necessitar assistència mèdica, sobretot truquem al 112", ha afegit Solé.
L'estratègia per superar el dia és evitar l'exposició solar, eludir esforços físics i vigilar constantment el nostre entorn. La prevenció es converteix en l'eina més eficaç per protegir la salut de tots els ciutadans durant aquest exigent episodi climàtic.
El risc d'incendi es dispara
L'onada de calor no arriba sola, ja que ve acompanyada d'un notable increment del risc d'incendis forestals. La sequedat del terreny, combinada amb les temperatures extremes, crea un còctel molt perillós. Per agreujar la situació, les previsions per diumenge inclouen l'aparició de vent, un factor que accelera la propagació de les flames. Per aquest motiu, es mantenen actives totes les mesures de prevenció, com la suspensió d'activitats que puguin generar espurnes.
Així mateix, s'ha procedit al tancament de diversos espais naturals a tot Catalunya com a mesura de precaució fonamental. Solé va explicar que aquesta decisió persegueix un doble objectiu molt important per a la seguretat.
D'una banda, s'evita la ignició de focs per imprudències en zones d'alta combustibilitat. D'altra banda, es garanteix que els equips d'emergència no hagin de desviar recursos en complexes operacions de rescat. "Els operatius no podrien fer tasques d'extinció, que seria el més convenient", va afirmar. La col·laboració ciutadana a l'hora d'alertar sobre qualsevol columna de fum és crucial.
Un respir a la vista amb noves precaucions
Tot i que diumenge es perfila com el dia més dur, les previsions ofereixen un horitzó d'alleujament a curt termini. S'espera que la intensitat de l'onada de calor comenci a remetre a partir de dilluns de manera progressiva.
El Servei Meteorològic de Catalunya estima que l'episodi es restringirà a les comarques de Ponent durant aquesta jornada. Serà a partir de dimarts quan s'iniciarà un canvi de temps més significatiu, amb l'arribada de les primeres precipitacions.