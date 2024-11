Els municipis que han creat una marca de productes de proximitat

per Sergi Guillén

Els municipis de la Bisbal d'Empordà, Forallac, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Ullastret han creat la marca Origen Empordanet. És un distintiu adreçat a productors agroalimentaris de la zona per impulsar la qualitat dels productes que elaboren. La marca forma part del pla estratègic d'aquests cinc municipis per impulsar el creixement econòmic de la zona.

La idea és que a través d'aquesta nova marca es doni a conèixer tot el públic visitant. I també el local a tots els productors que hi ha en aquest espai i també fomentar-ne la venda directa. Properament les oficines de turisme de la Bisbal d'Empordà i Peratallada es distribuirà una guia amb tots els productors i elaboradors locals.

Una idea innovadora

El projecte Origen Empordanet compta amb el suport de la Diputació de Girona i el segell de Girona Excel·lent. La idea és que a través d'aquesta nova marca es doni valor als diferents productes de quilòmetre zero que ja tenen els segells i les marques de qualitat.

A través d'aquesta nova marca s'englobaran tots els productors i elaboradors sobre la base del territori i la qualitat dels productes. D'aquesta manera, es vol fomentar que els consumidors entenguin la qualitat dels productes que tenen al vostre abast. A més, la marca també busca convertir-se en una eina de promoció turística.

De moment ja s'ha elaborat una guia en línia amb tots els productors que s'han sumat en aquesta nova marca. En aquest document es recull informació de cadascun i dels segells i distintius de qualitat que aglutinen els seus productes.

Informació d'interès

També hi ha informació sobre com comprar directament per estalviar-se intermediaris. Aquest document virtual serà el que properament també es repartirà a les oficines de turisme.

En paral·lel, la marca ha arrencat una campanya promocional a les xarxes socials i també s'ha realitzat una jornada de formació pensada per a productors. En aquesta sessió es va explicar la importància dels segells de qualitat als diferents productes i com potenciar la venda directa dels productes a partir d'una bona comunicació.

El pla estratègic engegat per la Bisbal d'Empordà, Forallac, Corçà, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i Ullastret compta també amb el finançament del Servei Català d'Ocupació.

