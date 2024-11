La surrealista forma amb què aquest restaurant es refereix al 'Pà amb tomàquet'

A la gastronomia catalana, pocs plats tenen la rellevància cultural del pà amb tomàquet. Aquest senzill aperitiu, que combina pa i tomàquet, ha esdevingut un símbol de la identitat catalana.

La seva preparació és simple, però el sabor és extraordinari i essencial en qualsevol dinar o sopar a Catalunya. El pà amb tomàquet s'ha estès més enllà de les fronteres catalanes, guanyant popularitat a tot Espanya i a l'estranger, on és apreciat per la frescor i l'autenticitat.

El secret d'aquest plat rau en la frescor i la qualitat. Normalment, es pren untant el tomàquet madur sobre una bona llesca de pa cruixent, ruixat amb un petit toc d'oli d'oliva verge extra i un pessic de sal.

| Getty Images

Encara que soni senzill, aquesta barreja d'ingredients frescos i locals dóna al pà amb tomàquet una textura i un sabor únics. A Catalunya, és pràcticament un ritual i, en algunes llars, és l'acompanyant obligat a gairebé tots els àpats.

Una polèmica amb el nom

Tot i això, en xarxes ha sorgit una curiosa versió d'aquesta recepta icònica en un tuit que ha captat l'atenció a les xarxes socials. L'usuari EtFelicitoFill ha compartit imatges de diversos productes envasats que intenten recrear el pà amb tomàquet, però el nomenen d'una manera inesperada: "Tumaca".

Aquesta peculiar denominació, que es podria interpretar com una simplificació o adaptació moderna, ha sorprès els amants de la gastronomia catalana. La publicació també inclou una imatge d'un menú de restaurant que, en referir-se a la recepta, fa servir el mateix nom.

La recepta, que porta la paraula “Tumaca” en lloc de pà amb tomàquet, detalla una llista d'ingredients i passos per preparar-los. Els quals són essencialment els mateixos que els del plat tradicional.

A l'apartat d'ingredients, trobareu el tomàquet madur, all, orenga i oli d'oliva. Tot i la fidelitat a la recepta, el canvi de nom ha generat reaccions a les xarxes. Alguns usuaris consideren que la paraula Tumaca desvirtua el valor cultural i simbòlic d'aquesta recepta.

A la descripció del menú, s'esmenta que el "Tumaca" és un aperitiu saludable que es pot acompanyar amb pa, una pràctica comuna a Catalunya. A més, se suggereix que és ideal per esmorzar o berenar. La reacció a les xarxes no s'ha fet esperar.

La indignació entre els usuaris

Amb comentaris que oscil·len entre la sorpresa i la burla davant aquesta “reinterpretació” del plat català per excel·lència. Per a alguns, aquest canvi de nom és vist com un intent de fer el plat més comercial. Especialment per a aquells que potser no estan familiaritzats amb el terme original.

Altres usuaris a X (Twitter) han aprofitat per comentar sobre com la globalització ha influït en la tradicional gastronomia catalana, convertint els plats tradicionals en productes de supermercat.

La popularitat del pà amb tomàquet ha fet que fins i tot grans cadenes ho ofereixin als seus lineals, encara que en versions menys tradicionals i amb noms adaptats com “Tumaca”. Tot i això, per a molts catalans, la simplicitat i autenticitat del pà amb tomàquet tradicional continua sent inigualable.