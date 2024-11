SONDEIG 13/11: Els Comuns a punt de quedar-se fora del Parlament

per Pol Nadal

El sociòleg Sergi288 segueix amb el seu tracking habitual i avui publica una nova enquesta. El sondeig és una previsió del que passaria si avui se celebressin eleccions al Parlament. 1700 persones, de diferents punts del país i de gènere diferent, han respost les preguntes de l'enquestador. La separació per territoris, entre homes i dones i àmbit social, és clau per donar fiabilitat a l'estudi.

Si avui els catalans i les catalanes estiguessin trucades a les urnes, sortiria una Catalunya ingovernable. El PSC de Salvador Illa en seria el guanyador, amb 34-36 diputats i un 23,1%. Junts de Carles Puigdemont trauria un resultat idèntic (34-36), però amb menys intenció de vot (21,5%). El tercer partit més votat seria VOX, amb 24-26 diputats i el 17%.

ERC continua a la quarta posició, amb 14-16 diputats i el 10,6% dels vots. Tot seguit, trobem Aliança Catalana de Sílvia Orriols, que creix amb molta força. El partit independentista tindria 9-10 diputats i el 7,7% dels vots. Tot seguit trobem el Partit Popular d'Alejandro Fernández, que cau fins als 6-7 diputats i el 5,5% dels vots.

| ACN

A la part baixa trobem Podem, amb 3-4 diputats i el 3,6% dels vots. Comuns de Jéssica Albiach, amb 3 diputats aconseguits pels pèls (2,8%). SALF amb 0-2 diputats i 2,2% dels vots i CUP amb 0 diputats i 1,4% dels vots.

Conclusions de la nova enquesta

La primera conclusió és que el PSC i Junts empaten en intenció de vot, però que el PSC continua imposant-se per la mínima. Tot i així, els de Salvador Illa s'allunyen dels 42 habituals i els processistes es mantenen igual.

| ACN

ERC continua caient i malgrat que no té els resultats pèssims d'altres enquestes anteriors, segueix lluny dels 20 diputats actuals. VOX segueix a la part alta de la taula, perquè agafa vot del PSC i del PP. Els suports que perden socialistes i populars acaben a Ignacio Garriga.

Aliança Catalana de Sílvia Orriols obtindria un gran resultat amb 9-10 diputats, multiplicant per cinc el resultat actual. Els aliats van aconseguir 2 diputats, però es van quedar molt a prop d'aconseguir-ne 3 més per la demarcació de Barcelona.

Comuns de Jéssica Albiach tenen assignats 3 diputats, però la intenció de vot no arriba al 3% o sigui que la seva presència al Parlament perilla. El mateix amb la CUP, de Laia Estrada, que se'n confirmaria la desaparició.

S'ha acabat la Festa d'Alvise Pérez podria entrar o no al Parlament. Sergi li adjudica de 0 a 2 diputats. El partit ultra es nodreix de l'abstenció i de VOX.

Comparació amb el resultat actual

Actualment el guanyador de les eleccions és el PSC, amb 42 diputats. El segueix Junts per Catalunya, amb 35. Tot seguit trobem ERC, amb 20 diputats. El partit següent és el Partit Popular, amb 15, diputats. VOX d'Ignacio Garriga, amb 11. Comuns, amb 6 escons, CUP, amb 4 diputats i Aliança Catalana, amb 2 diputats, un per Girona i un altre per Lleida.