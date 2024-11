Gir inesperat amb el català a Madrid: Un grup madrileny deixa anar la bomba

per Pol Nadal

La salut del català és molt dolenta a Catalunya i a la resta dels Països Catalans. Les estadístiques no aporten bones notícies i conclouen que cada cop són menys els ciutadans que s'expressen en aquesta llengua. El nombre de parlants baixa especialment entre els més joves, de 15 a 25 anys. Però també a tots els trams d'edat.

El català perd força a l'escola, però també en les relacions d'oci i professionals. Cada vegada són menys els residents a Catalunya que s'expressen en aquesta llengua a la feina, a la sanitat, a l'administració o a la justícia. El castellà i altres llengües estrangeres són les culpables d'aquesta minorització de l'ús de la llengua catalana.

Un dels problemes que Plataforma per la Llengua són les converses en grup. S'ha detectat que si un membre del grup no parla català es canvia automàticament al castellà. És clar, a “espanyol ens entenem tots”. És la frase cèlebre de tots aquells que es neguen a aprendre la nostra llengua.

És per això que fa temps va néixer la campanya “Mantinc el Català”. Insisteix que no és de mala educació romandre en català si l'interlocutor parla en castellà. Argumenten que així augmentarà el nombre de parlants del nostre idioma.

Sorpresa majúscula a Madrid

El grup madrileny Marlena ha estat convidat al programa 'Els Taloners del Versió Rac1' d'aquesta cadena i han assegurat que a Madrid el català "està de moda". Diuen que els 'cayetanos', els que porten braçalet i 'fachaleco' canten cançons en català i s'interessen per aquesta llengua. Els periodistes no s'ho podien creure. Igual que molts oients, que no s'ho empassen.

Qui són Marlena?

Marlena és un grup madrileny de pop-rock que ha guanyat popularitat en els darrers anys. El duo està format per Ana Legazpi i Carolina Moyano, que es van conèixer mentre participaven al programa Factor X d'Espanya el 2018. Tot i que van començar al programa sota el nom W-Caps, posteriorment van canviar el seu nom a Marlena i van redefinir el seu estil, aconseguint una identitat única a l'escena musical espanyola.

Marlena es caracteritza per un estil que barreja el pop i el rock. Té influències de música indie i lletres que aborden temes com ara l'amor, el desamor, l'autoacceptació i la superació personal. Les seves lletres solen ser properes i realistes, cosa que els ha permès connectar amb un públic jove i divers.

Temes més importants

Marlena va debutar oficialment com a duo el 2020 i ràpidament es van consolidar a l'escena musical independent. Les lletres són emotives i l'estil és pop-rock modern. Els seus primers senzills van ser molt ben rebuts en plataformes de streaming com Spotify, on han acumulat milions de reproduccions. Alguns dels seus temes són:

"Me sabe mal": Aquest va ser un dels seus primers grans èxits. És una cançó que ràpidament es va fer viral a les xarxes socials i plataformes de música, atraient l'atenció del públic i de la crítica.

"Muñequita de Cristal": Un altre dels seus èxits que mostra la seva habilitat per connectar amb el públic a través de lletres sinceres i emotives.

"Gitana": Aquest tema també ha estat molt popular, demostrant la seva capacitat per crear cançons enganxoses i de gran impacte.

"Quiero": Una cançó en col·laboració amb l'artista Recycled J, que els va permetre expandir la seva audiència.