La sorpresa que prepara TV3 per a la nit de Cap d'Any

És una cosa contraproduent i fins i tot contradictòria, però un dels moments més esperats de l'any és precisament el dia en què aquest s'acaba. La nit de Cap d'Any figura entre les festivitats més estimades per la societat, ja que és una ocasió perfecta per reunir-nos amb familiars i afins per passar una bona estona junts, celebrar els èxits viscuts en els últims 365 dies, lamentar els fracassos i omplir-nos d'esperances pel futur. I, per descomptat, mentre flueixen les converses sobre tots aquests temes, de fons sempre tenim encès el televisor.

Això sí, triar quina cadena volem que ens acompanyi en els últims moments de l'any no és tasca fàcil. Alguns ja ho tenen establert per costum. Altres, però, se sotmeten a un procés de cerca basat en la programació que més els cridi l'atenció. I, en aquest sentit, TV3 té molt a oferir.

La televisió pública oferirà una programació espectacular perquè els catalans puguem acomiadar el 2024 com es mereix. Les campanades seran presentades, de nou, per Miki Núñez i Laura Escanes, però hi ha més; molt més. Tot començarà, com no, amb el popular TN Vespre, un dels espais més vistos de TV3. Un cop acabi, a les 22:05h, hi haurà un especial de l'APM?.

| TV3

I després, a les 22:45h, la joia de la corona: un especial de Polònia en el qual es repassaran alguns dels esdeveniments més destacats al llarg de l'any. Es descobrirà que un meteorit està a punt d'aterrar al planeta Terra i destrossar-lo completament. I Putin, Trump, Ayuso i Pedro Sánchez, tots tancats en un búnquer, intentaran trobar una solució. Mentrestant, fora d'aquest, altres personalitats com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Ricard Ustrell, entre d'altres, intentaran demostrar per què mereixen ser salvats. I Joan Laporta es lamentarà per no haver pogut acabar a temps el nou Camp Nou.

Expectació per després de les campanades

Durant 50 minuts, doncs, l'humor està garantit; i no hi ha millor manera d'acabar l'any que així, amb un somriure a la boca recordant el que hem viscut. A les 23:35h ja començarà l'emissió de les campanades. I un cop acabi, a les 00:20 hores, un nou programa de l'APM?.

El que sí generarà molta expectació és veure quin anunci serà el que inaugurarà l'any a la televisió pública catalana. Hem de recordar l'enorme enrenou que es va generar l'any passat quan TV3 va permetre que aquest fos un en castellà. En concret, va ser el de Telefónica.